Renee Gracie, la piloto reconvertida en estrella porno anuncia su regreso al volante

Renee Gracie, que se alejó del automovilismo para convertirse en una estrella porno, ha anunciado que volverá al volante en la serie GT World Challenge Australia.

El joven de 28 años se alejó del deporte debido a la falta de fondos y se pasó al entretenimiento para adultos. "Mis logros en OnlyFans son solo una prueba más de lo mucho que no me gustaba el entorno en el que me encontraba. Y ahora que estoy haciendo algo que amo, lo he intentado y he tenido éxito". Sin embargo, Renee afirma está lista para regresar al mundo de las carreras.

Hablando sobre su regreso a las carreras, Renee dijo: "Comencé a planificar un regreso al deporte en 2021, que fue cuando comencé a tomarme en serio hablar con gente y descubrir lo que es posible. He tenido que afrontar un gran desafío para encontrar el apoyo dentro de la industria para que funcionara, por lo que nos tomamos nuestro tiempo para planificar y crear juntos el programa ideal".

“Fui muy estratégica sobre con quién trabajaba y con quién quería estar en mi regreso. Algunas oportunidades que se presentaron fueron correctas y otras incorrectas, pero las estrellas se han alineado para que lo logre. Todo ha funcionado y encajado y estoy muy feliz con todas las personas con las que estoy trabajando y que han sido parte de este viaje. Fue una prueba para mí de este sí era el momento de volver a las carreras”, subraya.

Renee ha expresado su deseo de llegar a Bathurst 1000, una carrera de autos de turismo de 1,000 kilómetros que se lleva a cabo anualmente en el circuito Mount Panorama en Bathurst, Nueva Gales del Sur, Australia.

Renne Gracie estaba en una encrucijada en su vida. Luchando con su sueño de convertirse en una piloto éxito y ganar lo suficiente como para poder sobrevivir del automovilismo, sufrió depresión y odiaba su existencia. Harta de las constantes trabas, tras lograr hacerse un nombre en el automovilismo, se convirtió en estrella porno y arrasa en Onlyfans.

Renee Gracie se convirtió en 2015 en la primera mujer piloto de los superdeportivos V8. Formó pareja con Simona De Silvestro en el equipo Prodrive Racing Australia en el Bathurst 1000, pero la falta de resultados y de ingresos la llevo en 2019 a abandonar los motores y cambiarlos por la industria del cine para adultos.

“Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me ha puesto en una posición financiera que nunca podría haber soñado y lo disfruto”, explica en una entrevista en The Sun. Renee creó su propio sitio web con contenido exclusivo para suscriptores en Onlyfans y asegura que se embolsa más de 20.000 euros a la semana. Incluso en alguna ocasión ha llegado a ganar 10.000 euros en un solo día". En su primer mes se embolsó 500.000 euros.

Vetada por mi perfil picante

Con la ayuda de esta web de contenido erótico, ahora gana un cómodo salario mensual de seis cifras compartiendo material explícito para adultos en línea. Asegura que esto le ha permitido tener el estilo de vida que deseaba: ser propietaria de una casa con piscina, coches rápidos y vacaciones lujosas. Pero todo esto -afirma- ha tenido un duro coste: “Las organizaciones de deportes de motor me excluyen del deporte que amo por mi perfil picante”.

Asegura que fueron las presiones de competir en el Campeonato V8 Supercars en su Australia natal las que mataron su pasión y provocaron un cambio radical de trabajo. “El automovilismo es duro, luché durante años para recaudar dinero y obtener resultados”, dijo Renee a SunSport. “Es difícil rendir cuando no estás recaudando suficiente dinero para pasar a un nivel superior”. “Además de entrenar, comer bien, ser cuidosa con mi forma física y potenciar mi rendimiento. Constantemente tenía que demostrar que era mujer. Tuve que lidiar con comentarios negativos, mucho más de lo que recibían los chicos. Al estar en un deporte dominado por hombres y en un ambiente negativo la mayor parte del tiempo, llegué al punto en que perdí mi pasión. Y yo quería salir. Mi estado mental se disparó, estaba deprimida, triste y me odiaba” confiesa.

Frustrada por trabajar en un entorno masculino y darse golpes contra un muro financieramente, la espectacular piloto de Brisbane dejó las carreras, abrió una cuenta de OnlyFans hace tres años y vio crecer su cuenta bancaria.

“Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida”, dijo. “No por mi éxito en OnlyFans. Pero estoy feliz, saludable y todos los días elijo rodearme de personas que me ayuden y no me desanimen por mi peso, apariencia o resultados ese fin de semana”.

Desde entonces, Renee ha lanzado su propio sitio web VIP con material pornográfico, que incluye más de 18 videos en los que los clientes pagan una cifra de pagan una tarifa de 6 euros para unirse, luego alrededor de 4 mensuales. También ha ampliado su perfil de redes sociales, con prósperas cuentas de Instagram, TikTok y Twitch, así como un podcast en Spotify donde habla abiertamente de su vida como creadora de contenido para adultos. “Mi vida no gira en torno al porno y el sexo. Soy una chica normal, tengo sueños, metas y pasiones. Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace cualquier adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con él. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad” sentencia.

Un sueldo mensual de seis cifras

Renee ahora es millonaria gracias a sus “sexploits”, y algunos estiman que gana más de 20.000 euros por semana. “Nunca diré cuanto gano pero no bajo de las seis cifras al mes desde junio de 2020″. Sus riquezas le han permitido vivir una vida glamorosa que muchos de su edad seguramente envidiarían. No solo es dueña de dos casas sino que tiene un garaje lleno de coches lujosos. Actualmente también está construyendo una enorme piscina.

Sin embargo, hace meses admitía con tristeza que su regreso al automovilismo era casi imposible. “La puerta ya se ha cerrado en esto. Me han dicho que no de muchas escuderías por ser quién soy y lo que hago”. “En Australia, las carreras son extremadamente reñidas y se rigen por reglas muy antiguas. No hay personas de color, no hay mujeres. Sé de primera mano cómo tratan a las mujeres también. No hay pilotos abiertamente homosexuales”.

La piloto, que reclamó un reflexión sobre como funciona el deporta para que otros puedan avanzar sin discriminación, se muestra esperanzada ante esta nueva etapa al volante.