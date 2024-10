Se retira el jugador de la NBA con el récord de 13 equipos en 14 temporadas

Ish Smith ha puesto fin a su carrera como profesional en la NBA. El base llegó a ser campeón en la temporada 2022/2023 con Denver Nuggets, una de las 13 franquicias en las que ha estado el jugador en todo su tiempo en la liga de Estados Unidos. Smith cuenta con el récord de más equipos en las 14 temporadas, disputó un total de 805 partidos con un promedio de 7.1 puntos y 3.8 asistencias por partido.

Smith llegó a la NBA en 2010, no fue elegido en el Draft y los Houston Rockets decidieron firmarlo. Tras su primera temporada, fue traspasado a los Memphis Grizzlies en 2011 en donde solamente estuvo 15 partidos, todos desde el banquillo y después fue cortado. Ese mismo año los Golden State Warriors, llegó como sustituto de Stephen Curry, quien se había lesionado en ese momento y estuvo en la bahía hasta 2012.

Orlando Magic fue su siguiente equipo en el cual fue renovado, pero seis meses después fue intercambiado a los Milwaukee Bucks en 2013. Posteriormente Ish Smith se movió a los Phoenix Suns (2014), Oklahoma City Thunder (2015), Philadelphia 76ers (2015), New Orleans Pelicans (2015), Detroit Pistons (2016-2019), Washington Wizards (2019-2021), Charlotte Hornets (2021) y Denver Nuggets (2022). Ish Smith le puso fin a su carrera tras haber firmado en febrero de este año una vez más con Charlotte.

Ish Smith tardó seis años en conseguir un contrato con duración de más de una temporada, lo hizo con Detroit y 13 años para lograr su único anillo en la NBA. Cuando le preguntaron a Smith sobre todo el cambio de equipos, respondió: "Nunca me molestó esa montaña rusa. Es parte de mi viaje. No puedes controlar lo que la directiva va a hacer, pero puedes controlar tu juego, lo duro que trabajas y cómo eres como persona". Ahora, Smith se unirá a Washington, pero como ojeador, según comenta el periodista Josh Robbins. El ahora ex jugador de la NBA, tuvo dos etapas en los Wizards y esta será su tercera, en esta ocasión fuera de las canchas.