Reunión de Pique y Bartomeu: la guerra entre plantilla y directiva sigue abierta

"Conocemos los diarios afines al club, los artículos que salen, aunque los firmen otras personas. Nosotros no nos queremos enfadar, queremos rendir y ganar títulos. Esperemos que nadie intente crear batallas que no existen. Porque nosotros no queremos que sucedan. Tenemos que estar juntos y mantener el club unido, porque sino nos haremos daño".

El Barcelona acababa de vencer al Getafe en el Coliseum, la primera y única victoria fuera de casa de los de Valverde esta temporada. Sin embargo, Gerard Piqué, el central blaugrana, que ejerce de capitán aunque el brazalete lo lleve Messi, lanzaba este dardo directo a la yugular de la directiva.

Según el canal de televisión, Esport 3, Bartomeu no tardó en recoger el guante lanzado por Piqué y se reunió con él el martes previo al partido de Champions.

El periodista del medio catalán, Lluis Canut, asegura que fue el mismo domingo después del partido de Getafe cuando Bartomeu llamó al jugador para hablar sobre las polémicas declaraciones.

No en vano la situación era límite. Piqué había acusado a la directiva de filtrar informaciones sobre el vestuario a la prensa afín al club, en lo que era el último episodio e la lucha entre directiva y jugadores.

Tanto en esa llamada como en la reunión que tuvo lugar el martes, el presidente aseguró al central que la directiva no había filtrado ninguna información y que no existía ninguna campaña contra la plantilla.

El encuentro entre el presidente y Piqué, ha sido en realidad un encuentro entre el máximo responsable de la directiva y un representante de toda la plantilla y, aunque ha calmado la situación, la guerra entre ambas partes sigue abierta. El expresidente del club, Joan Laporta y el exjugador y actual entrenador del Juvenil A, Víctor Valdés, se han posicionado de lado de Piqué y los jugadores.

Con sus últimas victorias ante Getafe, Villarreal e Inter el Barcelona ha conseguido frenar su crisis deportiva, sin embargo la institucional parece a punto de explotar.