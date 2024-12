Una revancha al rojo vivo: Tyson Fury y Oleksandr Usyk separados por seguridad tras un tenso cara a cara de 11 minutos

Cada vez queda menos para vivir la revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury. Tras un primer combate que se decantó a favor del ucraniano por decisión dividida en 12 asaltos (115-112, 113-114, 114-113), los boxeadores se encontrarán en Arabia Saudí para definir al campeón de los pesos pesados. La tensión es clara entre ambos, se ha podido notar en el pesaje, cuando se miraron a los ojos durante 11 minutos, ninguno le quitó la mirada a su rival y pocas cosas se comentaban el uno al otro hasta que tuvieron que ser separados.

"Lanzó sus mejores golpes. Dio 10 golpes en el blanco, todos en el blanco, nunca me derribó. Así que si no pudo derribarme cuando estaba sobre las piernas de Bambi, que Dios esté con él esta vez", declaró el británico sobre el enfrentamiento pasado, Fury también declaró que no sintió haber perdido la pelea anterior ni cuando se encontraba en el ring, ni después de ver el combate de nuevo, además de declarar que no es el único que piensa de esa manera.

Por parte del ucraniano, comentó que este duelo será diferente: "Mis seguidores pueden esperar algo similar, pero podemos cambiar un poco algunas cosas. Mi equipo y yo tenemos algunos secretos para el sábado. Esta es una gran oportunidad para mí, para mi país y para los jóvenes que nos admiran a mí y a Tyson. Me siento muy bien con mi peso de 222 libras. No me siento demasiado pesado ni demasiado ligero. Me siento perfecto".

Un combate que será diferente

Usyk ha sido el único en conseguir todos los cinturones de su categoría desde Lenox Lewis (AMB, OMB y CMB de los pesos pesados) y los tendrá que defender ante Fury, un combate que no se lograba consagrar al momento de repartir las bolsas, hasta que finalmente consiguieron llegar al acuerdo en el que sin importar el resultado el británico ganará más de 108 millones de dólares, mientras que el ucraniano tendrá una bolsa de más de 32 millones de dólares. Esta cantidad llegó por la inversión del jeque saudí Turki Al-Shikh, es por eso que el combate se realizará en el Kingsdom Arena, en Arabia Saudí.

Este combate también tendrá novedades, así como la inclusión de la Inteligencia Artificial, la cual debutará en un combate de boxeo profesional como juez, esta propuesta proporcionada por la revista The Ring busca evaluar un resultado ajustado, con los golpes que los boxeadores logren a acertar y también medirá la defensa, esto para tratar de erradicar los errores humanos en las decisiones, según lo comenta el propio jeque Al-Shikh en sus redes.

Una leyenda del boxeo también ha declarado acerca del combate que está por realizarse, Mike Tyson ha aconsejado a Fury sobre el ucraniano al comentarle que "no debe jugar con Usyk" y espera que Fury se lleve su revancha. "Usyk es el mejor peso pesado del mundo en este momento. Pero voy a apostar por que Fury lo derrote. ¿Por qué? Porque soy su fan. Porque su padre le puso mi nombre. No lo voy a abandonar ahora", fue la razón de Mike.