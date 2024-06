Rodri, de central reciclado a líder en el campo y en el vestuario de España

Los recuerdos futbolísticos de Rodri comienzan en Alemania, en el Mundial de 2006. «A partir de 2008 ya vino nuestra época gloriosa y la viví de lleno. Es una cosa en la que intentaremos reflejarnos. El fútbol pasa, la vida pasa y no podemos estar pensando en lo que hicimos. Somos tres veces campeones de Europa y queremos ser cuatro. Y como ya lo hemos hecho y tenemos en teoría esos genes ganadores, tenemos que sacarlos de dentro y hacer a España ganadora», asegura.

Rodri es el eje de España, el jugador sobre el que descansa todo el juego de la Roja, aunque solo hace año y medio, Luis Enrique lo hiciera jugar de defensa central en el Mundial de Qatar. Y aun así, fue el mejor jugador de la selección en el campeonato.

En estos 18 meses la carrera de Rodri se ha disparado. El año pasado marcó el gol que dio al Manchester City su primera Liga de Campeones y quedó quinto en el Balón de Oro, aunque ese no es un asunto que le preocupe mucho. «Si ganamos la Eurocopa sinceramente me daría bastante igual, significaría que tanto yo como mis compañeros hemos rendido a gran nivel y los premios individuales no son una cosa que me hayan llenado ni he perseguido, son una consecuencia del trabajo», dice.

«Si tuviera más marketing», se lamenta Morata. «Es algo que he hablado con él, no tiene redes sociales ni nada y creo que el año pasado podía haber ganado perfectamente el Balón de Oro», asegura el capitán de la selección. «Yo no juego al fútbol para eso. A lo mejor os gustaría que tuviese más marketing. A veces me lo dice [Morata], pero yo entiendo el fútbol en otra dirección. Soy consciente de cómo funciona, por eso no me frustro cuando no me veo en ese tipo de situaciones, no es una cosa que yo persiga, lo que me llena son los títulos colectivos, los que voy consiguiendo y si algún día alguien recompensa el trabajo, bienvenido sea, pero no es una cosa que persiga», añade Rodri.

Fue su amigo Morata, precisamente, el que le hizo vivir uno de sus momentos más emotivos desde que juega en la selección. El capitán le cedió el brazalete en el amistoso disputado en marzo contra Brasil en el Bernabéu como homenaje después del fallecimiento de su abuelo, al que Rodri dedicó los dos goles que marcó e penalti. «Fue uno de los gestos más bonitos que he visto en mi carrera. Ni siquiera se lo pedí. Fue un gesto suyo y fíjate lo que supone, con la relación que tengo con él, jugar en el Bernabéu de capitán con la selección y me dio ese momento», recuerda.

El centrocampista del Manchester City es uno de los capitanes y uno de los líderes de la selección e intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, como Lamine Yamal y Nico Williams. «Son jóvenes, pero no los vemos como tal», dice. «Tienen que escuchar, que aprender y nosotros intentar inculcarles dónde se pueden marcar las diferencias, en qué momentos en este tipo de torneos y a partir de ahí tienen que sacar lo mejor que tienen ellos», añade.

«Son torneos de momentos que no permiten despistes. Unos malos diez minutos te pueden mandar a casa. Son partidos de 90 minutos y tienes que estar alerta y muy concentrado en las dos áreas», asegura Rodri.