Rubiales no se nacionalizará dominicano

Luis Rubiales está dispuesto a presentarse ante la Justicia española. Anunció el jueves que tenía previsto regresar el 6 de abril, pero que podría adelantar su regreso y niega ahora que esté tramitando la nacionalidad dominicana para librarse de un juicio en España. «Lo de la nacionalidad dominicana es falso. ¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida aquí? Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia», dijo el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol a Europa Press. «He pedido al juzgado adelantar mi vuelta para cuando me lo pidan», añade. «Desconocemos si ha sido ordenada la detención del señor Rubiales, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso», dice el escrito que envió su defensa al juzgado número 4 de Majadahonda y a la juez Delia Rodrigo, que investiga el caso. Rubiales regresará a España y podrá declarar sin escenas de película como una detención al pisar suelo español en el aeropuerto de Barajas.

En ese mismo escrito la abogada de Rubiales informaba de que las llaves de la vivienda del expresidente del fútbol español en Granada están en poder de su padre «para evitar daños innecesarios en la propiedad» en caso de futuros registros.

A Rubiales no se le ha visto especialmente preocupado en estos días. Incluso se han publicado fotos suyas en la playa. Durante la Semana Santa tiene previsto recibir la visita de sus tres hijas y de su exmujer.

Mientras, en Madrid, la juez Delia Rodrigo ponía en libertad sin medidas cautelares a Tomás González Cueto y a Ángel González Segura, los dos detenidos que la UCO había puesto a su disposición después de los registros efectuados el pasado miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en el estadio de La Cartuja entre otros lugares. Los dos investigados se acogieron a su derecho a no declarar y manifestaron al juzgado que lo harán «cuando sus letrados tengan conocimiento del procedimiento». En ese momento el juzgado los requerirá para tomarles declaración.

Tomás González Cueto está acusado de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y administración desleal. Sobre Ángel González Segura pesan las acusaciones de corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal.

Cueto era el asesor jurídico externo de la Federación en los tiempos de Luis Rubiales. Él y el bufete GC, del que es socio director, continuaron prestando sus servicios a la Federación después de la salida de Rubiales. Fue uno de los pocos supervivientes en el entorno más cercano del expresidente. Después del escándalo generado por el beso no consentido a Jenni Hermoso después de ganar el Mundial y de todo lo que vino más tarde salieron Andreu Camps, que era el secretario general, y Miguel García Caba, el director de Integridad. Ellos dos, especialmente Camps, y González Cueto, formaban parte del núcleo duro del entorno de confianza de Rubiales en la Ciudad del Fútbol.

González Segura, hermano del hasta el jueves director del servicio jurídico de la Federación, era el director de la zona sur de la constructora Gruconsa, que se encargó de remodelar el estadio de La Cartuja para la Eurocopa. Antes había sido director de infraestructuras, operaciones y compras del Granada y había ocupado el mismo cargo previamente en el Watford, cuando los dos clubes compartían propiedad. Además, ejerció como delegado de campo en el Granada en la misma época.