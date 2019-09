Así se insultaron Morata y Salva Sevilla en el Mallorca-Atlético

Salva Sevilla ha explicado en Twitter lo que le dijo a Morata en la discusión que provocó la expulsión del delantero en el Mallorca-Atlético

“En 35 años que tengo, todo lo que pasó en el campo, quedó allí. Si se habla fuera del campo, lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron “Eres un niño de papá”, como demuestra un vídeo que hay. Fue un error de mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer y sus hijos. A seguir con lo nuestro y centrados en el partido de Vitoria”.