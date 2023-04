Santi Aldama ya sabe qué es ganar en playoffs el día que acusan a LeBron James de estar "mayor"

Después de la derrota en el arranque de la eliminatoria, los Memphis Grizzlies igualaron la serie con los Lakers antes de que la serie se traslade a Los Ángeles (1-1). El equipo de Santi Aldama, el décimocuarto español en los playoffs, no podía contar con su estrella, Ja Morant, que se lesionó en la mano derecha por un choque con Anthony Davis la noche del estreno. Dio igual. Los Grizzlies demostraron que lo suyo es la fuerza del bloque y apelando a la intensidad y con siete jugadores anotando entre 9 y 22 puntos no dieron opciones a los californianos.

Santi Aldama dispuso de 14:23 y se quedó sin anotar, pero atrapó 7 rebotes, dio 2 asistencias, frenó a Anthony Davis y con él en pista el balance para los Grizzlies fue de +5. La filosofía del equipo de Tennesse quedó reflejada en el que fue el jugador más importante del choque. Xavier Tillman, el duodécimo jugador de la rotación, se convirtió en la pieza decisiva con 22 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias. Las lesiones de Steven Adams y Brandon Clarke auguraban un día cómodo para Anthony Davis como pilar interior. El ala-pívot fue decisivo en el primer choque (22 puntos, 12 rebotes y 7 tapones en el primer partido), pero se vio desbordado por el físico de los Grizzlies. Anthony se quedó en 13 puntos y 8 rebotes. LeBron James (28 puntos y 12 rebotes, pero -17 con él en pista) fue el mejor de los Lakers y estuvo bien apoyado por los secundarios (Reaves se fue a 12 puntos y Hachimura, a 20), pero resultó insuficiente para la temperatura que los Grizzlies metieron al partido.

El trabajo colectivo del segundo mejor equipo del Oeste en la primera fase desbordó a los Lakers.

La serie se traslada a L.A. y lo hace con recado incluido del "malote" oficial de los Grizzlies. Dillon Brooks aseguró tras el partido que LeBron James "está mayor". Supuestamente, la estrella de los Lakers le dijo a Brooks que era "tonto" cuando le pitaron la cuarta falta en el tercer cuarto. "Debería haberlo dicho antes. Pero me da igual. No respeto a nadie hasta que venga y me meta 40 puntos", soltó el exterior de los Grizzlies. El único jugador que esta temporada ha anotado al menos esa cantidad ante los Grizzlies fue el base de los Blazers Damian Lillard. "No está al mismo nivel que cuando estaba ganando campeonatos en Cleveland o Miami. Ojalá nos hubiéramos visto entonces. Habría sido una tarea más difícil, pero estoy jugando con lo que hay. A ver si quiere jugar la batalla uno contra uno o si quiere estar al margen tirando", aseguró desafiante Brooks. El alero de los Grizzlies es el jugador al que más técnicas han señalado esta temporada.

Resultados: Memphis Grizzlies, 103-Los Angeles Lakers, 93 (1-1); Milwaukee Bucks, 128-Miami Heat, 122 (1-1) y Denver Nuggets, 122-Minnesota Timberwolves, 113.