Un cantante español, brutal contra Rafa Nadal: "Me toca los huevos..."

Ivan Ferreiro es uno de los cantantes más conocidos en España, el indie por excelencia, creador de la canción Turnedo, quizá una de las mejores de la música española. Y no es muy fan de Rafa Nadal.

Lo ha contado en una entrevista en Esquire. Le han preguntado por la salud mental, de la que él habló: "Cuándo lo hice no pensé que estuviera haciendo nada especial. Si tengo gripe digo que he tenido gripe y si lo que he tenido es una depresión, digo que he tenido una depresión. No hay ninguna diferencia. Pero creo que es otra consecuencia de la educación que tuvo nuestra generación. La depresión se relacionaba con debilidad. Pero yo ya la pasé de adulto y no tuve ningún problema para detectarla", ha asegurado.

Dice que hay que hablar porque es importante: "Es un problema muy grande, que le pasa a mucha gente y me parece fatal banalizarlo. Yo creo que mi padre estuvo deprimido toda la vida, pero no lo sabía, él simplemente creía que la vida era una mierda. Y no era un tipo triste ni nada, pero cuando ya no peleas por las cosas es que algo te pasa".

Y entonces, habla de Nadal: "Y luego me toca los huevos, para mal, Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda", dice, enfadado.

"Nadal, este millonario"

"Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda".

También tiene para el Mundial: "¿Hablabas de la trinchera? Pues la trinchera sirve para no ver el puto Mundial y ver cómo los de la FIFA hacen partidos en Argentina cuando hay dictadura, o en Catar, donde no se respetan los derechos humanos…".

Y de Dani Alves: "Y ahora hay un futbolista que lo van a meter en la cárcel por violador, y si te metes en Twitter, más de la mitad de la gente lo defiende. Mientras, hay una parte de la sociedad que avanza con el feminismo, la salud mental, que defiende que la violación no tiene porqué ser un acto con hostias de por medio, que puede ser una cosa muy sutil… Hay otra parte muy ñu que no lo entiende", acaba.