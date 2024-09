Shaquille O’Neal elige al peor jugador de todos los tiempos

Shaquille O’Neal nunca deja a nadie indiferente. A la leyenda de la NBA le preguntaron por el peor jugador de la NBA y dijo que ese era Rudy Gobert. “Ben Simmons es otro bluff”, aseguró. “Si tu firmas un contrato por 250 millones, muéstrame que vales esos 250 millones. Hay una razón por la que yo camino de una forma cómica, un motivo por el que no puedo ni girar el cuello. Y no puedo porque jugué por 120 millones. Entonces te encuentras a tíos como él, que han jodido el sistema, que están ganando un montón de dinero y no pueden jugar. Esa gente no se ha ganado mi respeto”, alegó.

Shaquille aclara que no es un tema personal. “Solo hablo de hechos. Tienes profesores, bomberos, doctores... gente que tiene trabajos importantes y a los que les pagan una mierda”.

“Es triste ver a alguien que ha logrado tanto como tú, Shaq, tanto en el deporte como en los negocios, que todavía se sienta molesto por las finanzas y los logros de otro. Entiendo la parte de espectáculo, pero a diferencia de otras personas, no necesitas esas cosas para seguir siendo relevante”, dijo el pívot cuando escuchó estas palabras.

Hay que recordar que Gobert llegó a la NBA en 2013 y esta será su duodécima temporada en la Liga norteamericana. Los Jazz le renovaron en 2020 por 205 millones de dólares y cinco temporadas. Ganó, de momento, casi 218 millones y en esta próxima ganará 43,8 millones más. En la 2025-26 tiene una player option (opción de jugador) por 46,65 millones.

Además, en su segundo año en Minnesota, Gobert promedió el curso pasado 14 puntos y 12,9 rebotes. En su carrera NBA sus números son de 12,7 tantos y 11,8 rechaces. Fue elegido en cuatro ocasiones Mejor Defensor de la regular season (2018, 2019, 2021 y 2024) y disputó tres All Stars seguidos (2020-22). Pero nunca ha entrado en el mejor quinteto de la temporada, sí una vez en el segundo (2017) y tres, en el tercero (2019, 2020 y 2021).