Sinner y el físico dejan a Alcaraz sin número uno y sin final en Miami

En su partido número 20 del curso llegó la segunda derrota para Alcaraz. El verdugo fue Jannik Sinner en la semifinal de Miami. El italiano se impuso por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-2 después de tres horas y dos minutos de pelea. El partido tuvo de todo. Un primer set imponente, problemas físicos de Sinner, problemas físicos de Carlitos... una montaña rusa de tenis en la que el español se despidió del número uno del mundo y de la final del torneo en el que defendía título. A Sinner le espera Medvedev en la final del domingo (19:00, Movistar +).

Sinner lanzó una advertencia antes de comenzar. "Estoy feliz de jugar contra Carlos porque espero con ansias este tipo de partidos. Suelen ser partidos muy importantes y me hacen mejorar, porque los reviso y veo qué puedo hacer mejor. Siento que me hace un mejor jugador. Aquí la pista es rápida y creo que los dos nos sentimos bien en estas canchas". Esa mejora se vio en el primer tramo. El italiano mandó hasta el sexto juego. Con un tenis al límite y siendo muy agresivo al resto fue capaz de situarse con 1-4. A Alcaraz no le funcionaba el servicio y tenía enfrente un rival que iba al ataque a la mínima. Nada que ver con los cuatro partidos anteriores. En el sexto juego, Carlitos se asomó al abismo. Sinner tuvo un remate sencillo para 15-40 y situarse a las puertas del 1-5. Lo estrelló en la red.

Juan Carlos Ferrero no tenía la cara de días anteriores, pero Alcaraz fue capaz de sobrevivir en la primera situación límite. Encadenó tres juegos seguidos para cambiar la dinámica que había impuesto Sinner. Se sobrepuso al punto del año, que se llevó el italiano después de un intercambio de 25 golpes, y empezó a dejar detalles. Que cometía un error en una dejada, lo solucionaba con un globo imposible. Y así encarriló el set hasta llegar a la posibilidad de evitar el tie-break con su servicio. Pero Sinner no se rindió. Después de salvar una bola de set fue capaz de forzar el desempate con una nueva rotura. Y en el tie-break llegó a dominar por 2-4, pero... el servicio que no le había funcionado a Alcaraz con fiabilidad apareció a tiempo. Cinco puntos seguidos y un ace para rematar un set de 77 minutos.

El trabajo estaba medio hecho. Pero Sinner es muy complicado que se vaya del partido, que se despiste. Es como si no le hubiera importado ceder el primer set como lo hizo. Sumó un nuevo break para empezar y a Carlitos el partido se le volvía a empinar. No aprovechó las dos bolas de rotura que tuvo en el primer juego que servía el italiano y se encontró con un escenario parecido al de la primera manga, pero con tiempo para reaccionar. Además, Sinner se llevó en varias ocasiones la mano a la pierna izquierda tratando de estirar. Ya no estaba cómodo en pista y Alcaraz sumó tres juegos consecutivos para volver a mandar. El partido estaba extraño. En el parón apareció el fisioterapeuta de la ATP. Pero en vez de atender a Sinner, fue al lado del español. Unas molestias en la mano izquierda que no pasaron a mayores. El partido se estancó. Lo pudo agitar Alcaraz en el octavo juego, pero no aprovechó las dos bolas de break que dispuso. Sinner no perdonó en el siguiente servicio del español. Y con su saque equilibró el duelo después de más de dos horas.

Después de ceder el primer set en los últimos diez partidos había que comprobar cómo respondía Carlitos. Para empezar se marchó al vestuario y el gesto pensativo de Ferrero en el palco revelaba un desafío sin comparación a lo vivido en las últimas fechas. En el regreso a la pista, el italiano siguió a lo suyo. Ni se inmutó por los diez minutos de parón. Logró un break en el primer juego que confirmó en el segundo. Pero lo peor no fue la ruptura de Sinner. Alcaraz se llevó la mano a la pierna derecha, se apoyó sobre la publicidad para estirar, no corrió a por algunas bolas y no pudo disimular una inquietante cojera. El partido se convirtió en una cuestión de mera supervivencia. Pero no sólo para Carlitos. Sinner sintió que el número uno no estaba muerto. Tuvo que salvar una bola de break en el sexto juego para mantener la ventaja. Y es que Alcaraz se empeñó en regresar, pero el servicio siguió sin responder. Cuando físicamente pareció resucitado, el saque le abandonó. Y Sinner se citó con Medvedev.

Quinta final seguida de Medvedev

Daniil Medvedev se impuso a su compatriota Karen Khachanov por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-3 para disputar la que será su quinta final seguida del curso, la primera de su vida en Miami. Medvedev lleva 23 victorias en sus últimos 24 partidos. Ha sido campeón en Doha, Rotérdam y Dubai y su única derrota llegó en Indian Wells ante Alcaraz. Medvedev jugará su octava final en un Masters 1.000, todas ellas en superficie rápida. Medvedev estuvo lejos de su mejor nivel, pero fue capaz de sobreponerse a sus problemas con el segundo servicio.