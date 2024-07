Simone Biles se luce en el ejercicio de suelo para ganar su quinto oro olímpico

Simone Biles luce un vendaje en el gemelo izquierdo para recordar que es mortal. Aunque ella ya lo sabia. Las molestias musculares que le obligan a llevar esa protección no son nada al lado de los problemas de ansiedad que sufrió tiempo atrás y que le llevaron a retirarse de cinco finales en los Juegos de Tokio, a pesar de lo que sumó dos medallas más, una de plata en la barra de equilibrios y una de bronce por equipos, donde había participado en la clasificación, a las cinco que había logreado en Río, cuatro de oro y una de bronce. Un bloqueo mental que le llevó a estar dos años sin competir, pero que ha superado y que no le impide seguir siendo la mejor.

En París ha conducido ya al equipo estadounidense a su primera medalla de oro después de brillar en las cuatro rotaciones y de terminar de manera espectacular con un ejercicio de suelo en el que consiguió una nota de 14.666. No podía dejar de sonreír Biles, que ahora con 27 años y superado el bloqueo mental que sufrió en Tokio, está en su mejor momento deportivo.

Biles se hizo daño en el gemelo izquierdo en el calentamiento para el ejercicio de suelo de la clasificación del domingo, lo que no le impidió conseguir la mejor puntuación. Los responsables del equipo estadounidense pensaron en liberarla de participar en las barras asimétricas en la final por equipos, pero ella no se guarda nada. Es feliz y quiere competir, aunque las asimétricas no sean sus favoritas en las rotaciones.

Para la estadounidense no es extraño competir con dolor, como sucede a la mayoría de deportistas de élite. En 2018 ganó su cuarto Mundial -ahora ya son seis- a pesar de competir mermada por los dolores que le producía una piedra en el riñón.

Biles ya es la gimnasta que más medallas ha ganado en la historia de los Juegos, superando las siete que tenía Shannon Miller. A su lado, para conseguirlo, estaban Jade Carey, Suni Lee, Jordan Chiles y Hezly Rivera. Las estadounidenses sumaron un total de 171,296 puntos. Italia, con 165,494, gana su primera medalla en casi cien años. Desde Ámsterdam 1928 no conseguía una. Y el bronce, también histórico, fue para Brasil con 164,497 puntos. Las brasileñas, de la mano de su estrella, Rebeca Andrade, consigue su primera medalla y también la primera de toda Sudamérica.