Sinisa Mihajlovic anuncia que sufre leucemia

"Tengo leucemia aguda, pero tratable". Así ha confirmado Sinisa Mihajlovic los motivos de su renuncia al banquillo del Bolonia. "Me hice algunas pruebas en las que se descubrieron algunas anomalías que no existían hace unos meses", explicaba en una conferencia de prensa junto al director deportivo del club, Walter Sabatini.

Mihajlovic no acudió a la concentración de pretemporada del equipo boloñés. Tenía fiebre, fue la explicación. "Pero convencer a mi esposa de que tenía fiebre era difícil, porque no lo había tenido en cuarenta años. Ese día tuve que hacer más exámenes a las 3 de la tarde, y salió la palabra: leucemia. Fue un buen golpe. Me encerré en casa para reflexionar, para llorar. Me pasó toda la vida por delante", añadía. Pero no tiene miedo. "Ganaré a la enfermedad mirándola a los ojos. Por mi esposa, por mis hijos y por los que me quieren", asegura.

Sinisa comienza el martes su rehabilitación. No quiere perder tiempo. "Cuanto antes empecemos, antes terminamos", afirma. Fue él quien pidió ofrecer una conferencia de prensa para explicar los motivos de su renuncia a seguir siendo el entrenador del Bolonia. "Pedí confidencialidad porque quería dar las primeras noticias a mi equipo, desafortunadamente no todos lo respetaron para vender cien copias más, arruinando amistades, pero no quiero hablar más de esto...", explica dolido por la actuación de algunos medios.

El ya ex técnico del Bolonia explicó el proceso que ha pasado desde las primeras pruebas médicas a las que se sometió. "El 28 de febrero hice algunos exámenes y todo estuvo bien, hasta el 27 de mayo seguí entrenando.Jugué al pádel durante dos horas, no me sentía cansado, no tenía manchas rojas. Nada", cuenta.

Mihajlovic siempre ha estado muy pendiente de someterse a revisiones médicas, lo que ha contribuido a que el diagnóstico sea temprano. "Mi padre murió de cáncer, y si no hubiéramos hecho estas cosas, no habríamos descubierto esta enfermedad. Todos piensan que no puedo tener nada grave. Pero nadie puede pensar que es indestructible. Cuando te sucede una cosa así es un golpe terrible. Tu única esperanza es haber realizado la prevención, en esos momentos tu vida cambia en un instante", explica. Pero no pierde la fe y la confianza en su recuperación. "Como les dije a los muchachos, yo también ganaré esto".

Mihajlovic, que fue campeón de Europa con el Estrella Roja y después hizo carrera en Italia como jugador de la Sampdoria, la Roma, la Lazio y el Inter de Milán, comenzó en enero su segunda etapa como entrenador del Bolonia.