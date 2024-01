"Legends", el sueño máximo de cualquier hincha futbolero

Marcelo Ordás siempre fue un amante del fútbol. Le apasionaba conseguir camisetas de jugadores, una afición que le inculcó su abuelo. Esa pasión les llevó a emprender y lo que empezó como un simple «hobby» es ahora uno de los museos de fútbol más importantes del mundo. Bajo el nombre de «Legends» su colección, que se encuentra en Madrid en la Puerta del Sol, cuenta con 750 objetos, de los cuales 690 son camisetas utilizadas exclusivamente en partidos. Desde su apertura en junio de 2022 se ha convertido en un lugar de paso obligado para los hinchas futboleros que visitan la capital.

Hay joyas que van desde la camiseta con la que Diego Armando Maradona jugó y ganó la final del Mundial de México 86 hasta el traje que llevó como técnico en Sudáfrica. «El traje lo conseguimos gracias a un ayudante de Maradona que se lo llevó y nos lo dio», explica uno de los guías.

También está la camiseta de Iker Casillas en el Mundial de 2010 con la que paró el mano a mano a Robben. «La implicación de Iker en el proyecto es máxima. Nos dio su armadura y juega un papel muy importante en las experiencias online que tenemos», comenta Marcelo. Tampoco faltan camisetas utilizadas por Pelé, Zidane, Ronaldinho, Bobby Charlton, Di Stéfano, Cruyff, Beckenbauer, Mbappé, Messi...

A lo largo del Tour del museo también se puede disfrutar de un cine en 4D sobre la historia de todos los Mundiales y experiencias virtuales donde el visitante se convierte en protagonista.

«Mi abuelo nació en Canillejas y él empezó con todo esto. Tras 30 años de trabajo, aquí estamos en el kilómetro 0 del fútbol mundial. Este edificio es especial. En su momento vivieron aquí los primeros escoceses que introdujeron el fútbol en Madrid. Es un edificio de protección uno. Contamos con seis plantas de puro arte. Este es el legado que dejaré en el mundo cuando no esté aquí», dice orgulloso Ordás. «Quería recopilar todas estas reliquias en un solo lugar para siempre. Al principio es difícil, pero ahora son muchos los jugadores que ya vienen directamente a nosotros para darnos sus camisetas más emblemáticas», asegura Marcelo.

Ordás consiguió que diferentes organismos como la FIFA, UEFA, LaLiga, Conmebol, el Comité Olímpico Internacional o la Concacaf hayan invirtiesen en el proyecto. «Es muy bonito que todas estas instituciones coincidan en que esto es un homenaje al fútbol. Una vez perdí una subasta por la camiseta de Maradona en aquel partido contra Inglaterra en México 86. Fue una pena, pero luego conseguimos la camiseta de la final», apunta Marcelo.

«Jamás me olvidaré cuando Claudio Paul Caniggia nos regaló la camiseta de la selección argentina con la que marcó el gol ante Brasil en octavos de final del Mundial de Italia’90. No era sólo una camiseta de Argentina, sino que había recibido parte testimonial de la historia del fútbol mundial», afirma Marcelo. Los expertos afirman que la exposición está valorada en más de 200 millones de euros, pero para Marcelo es mayor su valor sentimental. «Lo que entra aquí ya no sale. Nos han hecho ofertas millonarias por objetos, pero este es el mejor sitio. No me lo planteó», dice el argentino.