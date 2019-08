Miguel Ángel López es el primer líder de la Vuelta. Supermán encabezó la entrada del Astana en meta y se viste de rojo en la salida de Torrevieja. Una actuación espectacular la del equipo kazajo, que logra situar en un condición ventajosa a sus dos líderes, el colombiano y Fuglsang, desde los primeros pasos de la carrera. Supermán se viste de rojo por primera vez en su carrera. Nunca hasta ahora se había vestido de líder en una de las grandes vueltas. Quizá el paso adelante que le faltaba por dar en su carrera.

No hubo fallos en la actuación de Astana, que se impuso donde se esperaba al Jumbo Visma. El equipo neerlandés era el favorito para la victoria en la primera etapa y su líder, Primoz Roglic, el esperado para distanciar a sus rivales desde el comienzo. Pero la Vuelta empieza torcida para ellos: el esloveno se cayó y con él los otros tres corredores que marcaban el ritmo del equipo. Perdieron tiempo y condición física. Tuvieron que apretar para recuperar y el esfuerzo se reflejaba en la cara de Tony Martin, que encabezaba la marcha. 40 segundos peor que Astana fue su tiempo, 40 segundos por detrás de Miguel Ángel López y de Fuglsang, dos de los favoritos para la victoria en Madrid.

Roglic y Kruijswijk, los dos líderes del equipo, se fueron al suelo junto a Hofstede y Powless. Nada grave, sólo rasguños apreciables en un principio, según informaba el, equipo poco después, pero suficiente para empezar la carrera a contrapié. Esperaban sacar ventaja y ahora tienen cuarenta segundos que recuperar. El patinazo de uno de los corredores al pisar la pintura de la carretera después de atravesar un tramo con agua parece que fue el desencadenante del percance que obliga a Kruijswijk y Roglic a correr a contracorriente .

Otra caída, la de Jakobsen en la última curva, privó al Deceuninck de superar el tiempo del equipo kazajo. Dos segundos por detrás. Algo más lejos quedaba el tiempo de Movistar, a 16 segundos de los líderes. Un buen tiempo para que Valverde y Quintana no se vean obligados a hacer esfuerzos de más en los primeros días de montaña. El equipo español fue séptimo en la etapa, premio suficiente para no tener que desgastarse en el comienzo de la Vuelta.

El líder tampoco se libró de la mala suerte. «Gracias a Dios pude superar un momento que se me ha salido la cadena del plato saliendo del descenso. El equipo ha parado un momento y luego hemos continuado», dice Miguel Ángel López, que confiesa que su liderato no era premeditado. «He entrado segundo en la ultima curva a la izquierda detrás de mi compañero Gorka y me ha dejado para hacer los últimos metros», dice. «A 150 metros del final iba primero, y había que dejarlo todo», añade. Tanto dio que separó a sus compañeros en el esprint final.

1ª etapa. Salinas de Torrevieja-Torrevieja (13,4 kilómetros CRE)

Ganador (Premio Corfidis)

1-Astana 14'51"

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Miguel Ángel López (Astana) 14'51"

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1-Miguel Ángel López (Astana) 14'51"

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Astana 14'51"