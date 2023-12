Tebas se confiesa "aficionado del Real Madrid"

Javier Tebas se encuentra en Arabia Saudí, donde le preguntaron si era del Real Madrid. El presidente de LaLiga no lo escondió. "Primero que yo soy aficionado del Real Madrid. Uno no está en contra de un club u otro, simplemente se toman decisiones y a los clubes les gusta o no. Cuando al Real Madrid o al FC Barcelona no le gustan se oye mucho más pero la LIGA no toma decisiones en contra de ellos y a favor de otros clubes", dijo Javier Tebas.

El presidente de LaLiga afirmó que "aceptaría una propuesta de Arabia Saudita para ser presidente de aquella liga porque le gustan los retos arriesgados". Pero, al menos de momento, tiene que hacer frente a su nuevo mandato.

"La Comisión Electoral de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, reunida en la tarde de hoy y en aplicación de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, así como del Reglamento General de LALIGA ha acordado la proclamación definitiva de Javier Tebas Medrano como Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por el periodo de cuatro años", informó el organismo en una nota de prensa.

Javier Tebas ya fue proclamado presidente de forma provisional el pasado 5 de diciembre después de que no se hubiese registrado ninguna otra candidatura y una vez que la Comisión Electoral acordó validar la suya.