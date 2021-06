El cuadro de Wimbledon abre la posibilidad de reeditar la final Djokovic-Federer

Deportes

Novak Djokovic y Roger Federer sólo podrán encontrarse en Wimbledon en la final del 11 de julio. El número uno del mundo y el ocho veces campeón en Londres marchan por distinto lado del cuadro después del sorteo que se ha realizado en el All England Tennis Club. Con la baja de Rafa Nadal, Djokovic aspira a igualar los 20 Grandes del suizo y del español.

Nole arrancará en primer ronda con el invitado local Jack Draper, finalista de la edición júnior en 2018, mientras que Federer arrancará la búsqueda de su vigésimo primer Gran Slam ante el francés Adrian Mannarino. El serbio podría medirse en segunda ronda con el sudafricano Kevin Anderson, en cuartos de final con el ruso Andrey Rublev y en semifinales contra el griego Stefanos Tsitsipas. Federer podría encontrarse en la segunda semana con el ruso Daniil Medvedev en cuartos y el alemán Alexander Zverev o el italiano Matteo Berrettini en semifinales.

Medvedev, segundo cabeza de serie del torneo, debutará contra el alemán Jan-Lennard Struff, que le derrotó hace escasos días en Halle, mientras que Zverev arrancará contra el holandés Tallon Griekspoor. Tsitsipas lo hará contra el estadounidense Frances Tiafoe y Rublev contra el argentino Federico Delbonis. Andy Murray, invitado por la organización y que no compite en individuales en Wimbledon desde 2017, debutará contra el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Entre los españoles, Alejandro Davidovich jugará contra el estadounidense Denis Kudla; Bernabé Zapata, contra el chileno Christian Garín; Pedro Martínez, contra el italiano Stefano Travaglia; Albert Ramos, contra el italiano Fabio Fognini; Roberto Carballés, contra el canadiense Vasek Pospisil; Feliciano López, contra el británico Dan Evans y Pablo Andújar, contra el francés Pierre-Hugues Herbert. Roberto Bautista iniciará el torneo contra el australiano John Millman, Jume Munar hará lo propio contra Ilya Ivashka; Pablo Carreño, contra el estadounidense Sam Querrey; Fernando Verdasco, contra el búlgaro Grigor Dimitrov; y Carlos Alcaraz, contra el estadounidense Tommy Paul.

Halep renuncia

La rumana Simona Halep, tercera mejor raqueta del circuito, anunció su baja de Wimbledon, donde se coronó campeona en 2019, pocas horas antes del sorteo del cuadro femenino. Halep, que tampoco compitió en Roland Garros, no se ha recuperado aún de la lesión en el gemelo que sufrió durante la disputa del torneo de Roma y que le obligó a retirarse en segunda ronda. Pese a haberse entrenado estos días en las instalaciones del All England Tennis Club, la rumana finalmente ha comunicado su baja en el tercer Grand Slam de la temporada. “Con mucha tristeza tengo que comunicar mi baja de Wimbledon, ya que mi lesión en el gemelo no se ah recuperado del todo. Lo he dado todo para estar lista para jugar, sobre todo por los grandes recuerdos de hace dos años. Estaba emocionada por volver a jugar en estas pistas”, aseguró en un comunicado.