La extraña reacción de Paula Badosa al ver a Rafa Nadal

Deportes

Paula Badosa es una de las deportistas españolas de moda. Su victoria en Indian Wells ha hecho que muchos la descubran como una de las grandes tenistas españolas junto a Muguruza, a la que considera amiga fuera de la pista, pero rival a batir dentro de ella. Paula Badosa ha pasado por El Hormiguero de Pablo Motos y ha hablado de la depresión que sufrió hace años: “Es un proceso muy duro, no se es consciente de lo que se pasa para llegar arriba. He sufrido esa ansiedad, depresión de que te baja la confianza y te crees que no vales para nada. Hay que estar preparado mentalmente para cosas que en otro trabajo tienes más margen de edad para seguir triunfando. Hay que hacer un proceso de maduración más rápido porque te enfrentas tu solo a 15.000 personas, es duro. Sufres estas cosa y es normal”, ha asegurado.

Lloraba dos horas al día. “Yo quería ser tenista como fuese, las cosas no me iban como esperaba. Se esperaba que triunfase y sufres miedo y ansiedad y sufres ese proceso”.

🧠 @paulabadosa nos habla de la parte mental del deporte de élite #BadosaEH pic.twitter.com/v3IefY6OoR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2021

Badosa ha contado qué sintió al ganar Indian Wells. “Fue una mezcla, fue un partido de tres horas, estábamos agotadas, tras años luchando y en ese momento es una sensación de alivio y de cumplir tu sueño”, ha dicho. “Hay una lucha mental en ese partido, pasas por muchas emociones, estás eufórica, luego la otra está eufórica, es un proceso muy duro. Odio el momento a punto de ganar, el de cerrar, es el más difícil. No tienes un tiempo, tenemos que acabar el partido. Al ver el final te pones más nerviosa.”

Badosa ha revelado lo que hacía cuando veía a Rafa Nadal: “Me intimida muchísimo, porque ha ganado muchísimo, y cuando me venía a saludar en algún torneo yo me ponía muy nerviosa y me escondía, que no me viera”.