La respuesta de Martínez-Almeida a Piqué por sus palabras sobre Madrid

Deportes

Las palabras sobre la ciudad de Madrid de Gerard Piqué, futbolista del Barcelona y presidente de Kosmos, la empresa que organiza la Copa Davis, han encontrado respuesta en el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida.

Este pasado miércoles, durante la presentación de la fase final de la Davis (25 de noviembre a 5 de diciembre), que se volverá a celebrar en Madrid, Piqué elogió a la capital: “Amo mi ciudad (Barcelona) más que nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más”.

“Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la selección”, añadió Piqué, quien no desveló los planes de futuro de la Copa Davis, aunque sí aseguro que irá cambiando de sede: “El acuerdo con Madrid era para dos años y en 2020 no se pudo organizar por la pandemia. A nosotros nos gustaría quedarnos más años, pero esto es el mundial del tenis y tiene que ir a otras ciudades y a otros países”.

Estas elogiosas palabras sobre Madrid encontraron la respuesta de Martínez-Almeida, quien contestó a Piqué a través de su cuenta de Twitter. “Mérito indiscutible de los madrileños. Piqué, bienvenido siempre a tu casa”, escribió el alcalde de la capital.