El palo de Rafa Nadal a Djokovic por la vacuna contra la COVID-19

Deportes

El tenista español Rafa Nadal criticó, sin nombrarlo, al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, por su decisión de no ponerse la vacuna contra la COVID-19.

“Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta”, declaró Nadal durante el ‘Marca Sport Weekend’. “Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada”, añadió.

Por el momento, Djokovic no ha confirmado si participará en el próximo Open de Australia, país que impone fuertes restricciones de acceso a las personas no vacunadas contra la COVID-19. “Tomaré la decisión una vez se conozca la declaración oficial por parte de Tennis Australia. En este momento no tenemos nada confirmado. Hasta que salga no hablaré más del tema, no quiero ser parte de otras historias y suposiciones. Cuando sepamos los requisitos oficiales para viajar a Australia y jugar el torneo, entonces veré qué hago”, declaró Djokovic al respecto.