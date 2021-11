Deportes

Nuevo golpe para Fededer: no jugará en Roland Garros y es duda para Wimbledon

Roger Federer continúa con el proceso de rehabilitación después de ser operado en su rodilla derecha y a los 40 años, su reaparición queda muy lejos, según reconoció él mismo en una entrevista concedida al periodista Mathieu Aeschmann y publicada en Tribune de Genève, 24 heures y Le Matin.

“Podré volver a correr tranquilamente en enero y reanudar las sesiones en la pista con un apoyo complejo en marzo o abril. Hoy, por lo tanto, estimo mi regreso a la competición en el verano de 2022″, aseguró Federer, ganador de 20 Grand Slams. Descartada su participación en el Open de Australia y Roland Garros, Federer declaró que “estaría extremadamente sorprendido de poder jugar en Wimbledon”.

Si se cumplen sus previsiones, Federer estaría un año alejado de las pistas, un tiempo que el tenista justifica en la complejidad de la operación a la que fue sometido: “Este verano se decidió suturar la lesión a mi menisco, lo que implica cierto tiempo de inactividad. Por lo tanto, los médicos aprovecharon la oportunidad para tratar también mi cartílago. La combinación de estas dos intervenciones requiere paciencia y prudencia”.

El objetivo de Federer, según él mismo reconoció, es poder despedirse en una pista de tenis: “Mi ambición es ver de lo que soy capaz por última vez. También me gustaría poder despedirme a mi manera y en una cancha de tenis. Por eso lo doy todo en mi rehabilitación. Entonces, seamos claros, mi vida no se va a derrumbar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam. Pero sería un sueño volver a una de ellas. Y, de hecho, todavía lo creo. Creo en este tipo de milagros”.

El pasado mes de febrero, Pierre Paganini, preparador físico de Federer habló en una entrevista concedida al diario Tages-Anzeiger de la preocupación por el estado del suizo: “Los músculos de Roger se deterioraron considerablemente”.

“La gran diferencia con respecto a 2016 es que cuando se tomó un descanso después de Wimbledon, sus músculos siempre estuvieron ahí. Ahora tuvimos una ruptura total donde los músculos se deterioraron considerablemente. Pasó mucho tiempo entre la primera operación y la época de julio [cuando tuvo la segunda]. Sus músculos ya no estaban en las mismas condiciones, los desequilibrios eran extremos. Necesitaba más tiempo de recuperación. A principios de octubre, comenzamos capacitando en el nivel más bajo. Intentamos desde el principio incorporar aspectos de coordinación en la estructura”, explicó Paganini.