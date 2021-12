Rublev deja a Rusia a un triunfo de la Copa Davis

Deportes

Borna Gojo ha sido el héroe croata en esta Copa Davis. Es el 279 del mundo y ha sido capaz de derrotar al 61 (el australiano Popyrin), el 27 (el italiano Sonego) y el 33 (el serbio Lajovic). Pero el número cinco del mundo fue demasiado (6-4 y 7-6 [7/5]). En la final, se vio al Andrey Rublev letal y en esa versión es un jugador difícil de combatir. Cuando los demonios no se apoderan de él y quiere romper la raqueta, incluso se golpea con ella por todo el cuerpo; cuando está equilibrado, su derecha manda y el rival, a correr. Gojo resistía como podía al servicio, con saques a 220 por hora o cerca, pero en los intercambios largos era muy inferior. Sus errores parecían no forzados, pero en realidad era una cuestión de ritmo: al cuarto o cinco tiro cruzado ya llegaba tarde y dejaba la pelota en la red. Eso o directamente le desbordaba su oponente.

¡Rublev suma el primer punto de la final!

Si Medvedev gana a Cilic, Rusia será campeona. #DavisCupFinals pic.twitter.com/Gvl3xSmaFM — Tenis en Movistar+ (@MovistarTenis) December 5, 2021

Pero se mantuvo vivo el croata hasta el séptimo juego, cuando llegó el break que hizo a Rublev ir directo a por el primer set. En el segundo mostró todavía más resistencia e incluso forzó el desempate. Salió la vena competitiva que suelen tener los deportistas de su país, pero a veces querer no es poder. Seguía siendo un ejercicio de resistencia, porque el ruso tenía pelotas de break o llegaba al 40-40. Le podía hacer dudar ver que no resolvía en el último momento. El problema para Gojo es que no era capaz de hacer daño al resto. Los saques a Rublev le duraban un minuto o minuto y medio: pim, pam y pum. Apenas cedió cinco puntos en todo el partido (sin contar el tie break), y uno de ellos fue una doble falta. Sí, en todo el partido, no es un error. Eso le hizo mantener la calma y no ver peligrar el resultado del todo. Eso sí, en el tie break se tuvo que sacar un passing de derecha espectacular en una pelota que hubiera supuesto el 6-5 para Gojo.

La final está ahora en manos de Medvedev. El número uno ruso y dos del mundo hará frente a Cilic para cerrar la Copa Davis, si es que sigue haciendo lo mismo que en todo el torneo. Es el único tenista que no ha cedido ni un set en todo el torneo y puede coronar el año en el que definitivamente se ha instalado entre los mejores, con la conquista de su primer Grand Slam, el US Open, y habiendo llegado también al último partido en el Open de Australia.