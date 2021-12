De jugar rodeado de estudiantes borrachos a héroe de la Davis: la Croacia de Gojo elimina a la Serbia de Djokovic

Deportes

Novak Djokovic venció a Marin Cilic (6-4 y 6-2) su partido individual en las semifinales de la Copa Davis y apenas lo celebró. Se fue a la red dando pasitos cortos para dar la mano a su rival. Su trabajo no había terminado. Tenía que volver a doblar esfuerzos para intentar meter a su país en la lucha por la Ensaladera, como casi siempre en el torneo, pero esta vez lo que tenía delante era un reto que resultó imposible: se enfrentaba a la pareja número uno del mundo, Pavic y Mektic, y por mucho que él sea el mejor de los mejores, no fue suficiente. De dos en dos el tenis parece otro deporte: rapidez de manos en la red para sacar las voleas, valentía contra los pelotazos al cuerpo y mucha sincronización para que cuando uno se vaya a un lado, el otro cubra el opuesto. Y eso el dúo croata lo hace sin pensar, le sale natural porque es a lo que se dedican durante todo el año. La resistencia de Nole y Krajinovic llegó hasta el duodécimo juego del primer set, cuando Pavic y Mektic lograron por fin el primer break. Krajinovic tembló en un momento caliente, aunque Djokovic ya había tenido problemas antes salvando pelotas de rotura con servicios directos. Todo a la desesperada, muy al límite. En el segundo parcial ya no hubo partido (7-5 y 6-1) y Madrid se queda sin uno de los grandes alicientes que tenía la sesión del domingo.

Hrvatska Happiness 🥳



The No.1 doubles team delivers, taking down Serbia 7-5 6-1 to book a spot in the final!#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/mYtPpNQOQ0 — Davis Cup (@DavisCup) December 3, 2021

Eliminada España, en la capital se esperaba con ansia una final entre Serbia y Rusia, para vivir un duelo entre Djokovic y el hombre que más le amenaza la corona y que le impidió hacer el Grand Slam en 2021 derrotándolo en la final del US Open: Daniil Medvedev. Pero eso no podrá ser y en parte es gracias a uno de esos héroes desconocidos que a veces tiene la Copa Davis, la competición en la que los nervios y la tensión pueden hasta con los más privilegiados. Las opciones de Croacia pasaban por llevarse uno de los partidos individuales y rematar en el dobles. Pero había que lograr ese punto y el encargado de hacerlo fue Borna Gojo, el verdadero protagonista del equipo al que animaba desde la grada Luka Modric. Porque logró más de lo que se esperaba de él. Tiene 23 años y es el 279 del mundo. Hace unos años decidió alejarse del circuito un par de temporadas para ir a estudiar a la Universidad de Wake Forest, en Winston-Salem, Carolina del Norte. Allí siguió dándole a la raqueta en el circuito universitario, rodeado de estudiantes borrachos que le decían de todo, como ha descrito esta misma semana. “Soy de Split y estamos un poco locos allí. Esto vivido [jugar contra Italia en Italia en cuartos] no es nada para nosotros”, explicó. Porque su hazaña va más allá de lo de Serbia. Gojo ha ganado los tres partidos individuales que ha jugado en esta Fase Final de la Copa Davis: al australiano Popyrin (el 61 del mundo), en la fase de grupos, a Lorenzo Sonego (27) en cuartos y en Turín y a Lajovic (33) en estas semifinales por 4-6, 6-3 y 6-2. Sus duelos universitarios le forjaron para aguantar situaciones de tensión y afición en contra, pero no hay que olvidar que se trata de un jugador que durante este año, por ejemplo, se ha movido en Challengers y sólo ha entrado en dos cuadros finales de torneos ATP (perdió en primera ronda). Jamás ha disputado un partido en un Grand Slam. Normal que al terminar su encuentro casi llorara.

Croacia, por tanto, ya espera a la gran favorita, la Rusia de Medvedev y Rublev, que el sábado (13:00, Movistar) se la juega contra Alemania. Mientras, Djokovic termina el curso con una nueva frustración. Quería todo lo importante en este 2021 y empezó ganando el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, algo histórico que no ha podido redondear al quedarse sin el oro (y sin medalla) en los Juegos Olímpicos de Tokio, sin el US Open y sin la Davis.