Carson Branstine, la sorpresa de Wimblendon: paga su carrera haciendo de modelo y debutará ante Sabalenka

Posar ante las cámaras es lo que le ha permitido a la canadiense Carson Branstine viajar por el mundo jugando al tenis. La 197ª del ranking WTA es también modelo profesional. Tiene contrato con dos agencias y su cuenta de Instagram es una muestra de cómo combina sus dos pasiones.

«Me fascina estar frente a una cámara durante una sesión de fotos. Es divertido, me encanta la moda. Ha sido una de las razones por las que he podido costearme algunos viajes. No quise pedirle nada a mis padres, quería que todo viniera de mí y de mi tenis», dijo Brastine en una entrevista a Clay Tenis.

«No firmé por estas agencias por mi tenis, lo hice por mi aspecto físico», afirmó la canadiense, de 180 centímetros de altura, ojos azules y pelo castaño. «Extrañamente el modelaje y el tenis tienen muchas similitudes: muchas veces eres un objeto, y la gente no siempre se da cuenta de que también eres una persona», afirma.

Aunque su camino hacia Wimbledon ya es notable, el reto que le espera en la primera ronda ha hecho que su situación brille aún más: enfrentará a Aryna Sabalenka, la actual número uno del mundo. “Tengo confianza en mí misma y creo que puedo enfrentarme a cualquier jugadora”, declaró quien nunca había alcanzado esta instancia en su carrera profesional.

La modelo Carson Branstine debuta hoy tras superar las rondas clasificatorias la semana pasada. No se limitó a bajar de la pasarela y coger una raqueta, sino que sigue desarrollando su carrera tenística de una forma única.

La extenista de Texas A&M, que formó parte de un equipo campeón nacional en 2024 , no tiene patrocinadores, entrenador a tiempo completo ni séquito. Tan solo una belleza que le ha permitido financiar su sueño.

Una imponente rival

Branstine ganó tres partidos en las rondas clasificatorias, incluyendo una victoria sobre Lois Boisson, semifinalista de Roland Garros.

Para mantener la suerte de su lado, la jugadora que ocupa el puesto 194 actual, según WTA Tennis , tendrá que vencer a la favorita del torneo y actual número 1 del ranking, Aryna Sabalenka. No es un enfrentamiento ideal, pero Branstine lo aceptará con resignación. "Quizás algún día me toque un buen sorteo, jajaja", escribió en redes sociales tras conocer a su rival.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para la canadiense que ha luchado contra varias lesiones a lo largo de los años y se ha sometido a cirugías de cadera y rodilla para llegar a donde está. Esto no ha frenado su carrera como modelo, pero sí ha dificultado el camino a Wimbledon para la joven de 24 años.

Gane o pierda, Carson Branstine ya ha hecho historia.