Sigue el culebrón Djokovic: retenido en el aeropuerto sin poder entrar a Australia por problemas en el visado

La historia no ha terminado. Djokovic anunció en sus redes que tenía una exención médica para poder jugar el Open de Australia. El tenista serbio, número uno del mundo, nunca ha hecho público si está vacunado o no del covid, pero en ocasiones ha mostrado su oposición y sus dudas sobre esta forma de inmunizarse. Para poder disputar el primer Grand Slam del año (para poder entrar en el país, en realidad) es obligatorio estarlo con la pauta completa salvo por una serie de excepciones en las que no parece encajar el deportista: tener alergia a la vacuna o haber tenido reacción grave a la primera dosis, problemas cardíacos, etc... El caso es que el jugador voló, pero el asunto dio otra vuelta de tuerca ya que según informan los medios australianos, no le han dejado entrar en el país, de momento, por un problema de papeleo con el visado.

Su avión aterrizó sobre las 23:30 del miércoles (diez horas menos en España) pero la prensa local informa de que uno de los ayudantes del tenista había solicitado una subclase de visado que no se aplica a las personas con exención de la vacuna covid. Las Fuerza Fronteriza de Australia descubrieron el error y mantenían al ganador de 20 Grand Slams en el aeropuerto a la espera de que se dé una solución.

La noticia de que el serbio iba a poder participar en el Open de Australia sin haber sido vacunado ha dado la vuelta al mundo y ha estado lleno de polémica al considerarse que se había dado privilegios a Djokovic por ser quien es, mientras otros tenistas con vacunas no autorizadas en el país de los canguros, o incluso ciudadanos de todo tipo, se han tenido que conformar sin ir o volver a Australia. Uno de los que le ha criticado ha sido Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa. En medio de todo el lío, el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró con firmeza que Nole “estará en el próximo avión a casa” si no presenta evidencias que demuestren el motivo por el que ha recibido la exención, que hasta ahora es secreto para preservar la intimidad del tenista. “Esperamos su presentación y las pruebas que nos brinde para respaldar su exención médica. Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión de regreso a casa”, afirmó Morrison.

Por su parte, Craig Tiley, director del Open de Australia, defendió la decisión que habían tomado y que no hubo un trato de favor: “Novak hizo esa solicitud. Y al igual que otros 26 atletas y su personal de apoyo principal que las han presentado y muchas de ellas se han otorgado. Las condiciones en las que entra cualquier jugador de tenis, sin importar quién sea, son condiciones que el gobierno australiano le ha impuesto al tenis y le ha impuesto a cualquiera que venga a Australia”.