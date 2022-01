El duro ataque de Toni, el tío de Rafa Nadal, a Djokovic: “Han muerto 6 millones de personas...”

Novak Djokovic podrá defender su título del Abierto de Australia después de recibir una exención médica para viajar a Melbourne, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre su participación debido a las estrictas regulaciones y los requisitos de vacunación COVID-19 vigentes para el torneo. Eso ha provocado muchas críticas después de que Australia haya sido uno de los países más estrictos con el coronavirus.

Djokovic, que busca un título récord de Grand Slam en individuales, se ha negado continuamente a revelar si está vacunado contra el coronavirus. El gobierno del estado de Victoria ha ordenado que todos los jugadores, el personal y los aficionados que asistan al Abierto de Australia deben estar completamente vacunados, a menos que haya una razón genuina para que se conceda una exención.

“Djokovic solicitó una exención médica que le fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos”, decía el comunicado. “Uno de ellos fue el Panel Independiente de Revisión de Exenciones Médicas designado por el Departamento de Salud de Victoria. Ellos evaluaron todas las solicitudes para ver si cumplían con las directrices del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización”.

En El País, Toni Nadal, el tío de Rafa, ha sido muy crítico con la decisión del torneo y del jugador. Las excepcoines son muy estrictas, casi siempre por motivos de salud y se supone que Djokovic tendría que cumplir alguna: “La polémica, pues, debería quedar zanjada a no ser que uno quiera poner en entredicho la honestidad de uno de los tres o cuatro protagonistas de la noticia”, escribe Toni Nadal en el periódico.

El director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley, dijo que “se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las solicitudes de exención médica que nos permitirán garantizar que el Abierto de Australia 2022 sea seguro y agradable para todos.”

“Lo central de este proceso fue que las decisiones fueron tomadas por expertos médicos independientes y que cada solicitante recibió la debida consideración”, dijo Tiley.

Para Toni Nadal: “Son casi seis millones las personas las que han perdido la vida por este maldito virus (...). Quiero pensar que Novak no es ajeno a todo esto y que despejará las dudas en señal de humana sensibilidad y comprensión”.

Djokovic siempre ha mantenido una postura muy escéptica respecto a las vacunas y no he tenido reparos en decirlo públicamente, pese a que el efecto de las vacunas en la salvación y el cuidado de millones de personas por todo el mundo ha sido evidente. Australia fue un ejemplo a seguir cuando las olas más duras del coronavirus asolaban al mundo porque impuso condiciones muy duras a todos sus habitantes para minimizar los daños y pérdidas que provocó el coronavirus por todo el mundo. Pese a eso, pese a que la postura del país y la del tenista serbio están claramente enfrentadas, han permitido que el jugador aterrice en el país para que el torneo no pierda interés. Ha podido más la fama de Djokovic.