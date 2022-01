La Djokovic checa: “Me sentí como una criminal”

La checa Renata Voracova, que fue expulsada de Australia salpicada por el escándalo de Novak Djokovic, aseguró que se sintió tratada como si fuera una criminal. La jugadora de dobles, ganadora de once títulos en la modalidad, fue deportada del país después de que se destapase el caso de Djokovic, que sigue enzarzado en una batalla legal con el Gobierno australiano para permanecer en el país.

Voracova, como Djokovic, entró al país sin estar vacunada y con una exención médica que el Gobierno, una vez ya en Australia, canceló y le obligó a abandonar sus fronteras. “Me sentí como una criminal, pero no había ninguna razón por la que me debería sentir así. Rellené todos los documentos y fueron aprobados. Si hubiera habido un uno por ciento de que algo así pasara o de que algo no estuviera bien, no habría ido a Australia”, dijo Voracova a la BBC en Rusia.

“Lo pasé mal. No me sentí segura hasta que estuve de vuelta en casa. Era como estar en una película. Un interrogatorio largo con órdenes como ‘vístete, desvístete’. No quiero ni pensar en ello y mucho menos vivirlo otra vez”, añadió la jugadora.

La WTA asegura que Voracova, que fue detenida y deportada, en condiciones similares a las de Djokovic, “no hizo nada mal” y que siguió todas las normas. A ella le salpicó el escándalo de Djokovic, pese a que ya se encontraba en Australia y había cruzado la frontera. Horas después de que se le comunicara que tenía que abandonar el país, Voracova anunció su baja en el torneo y abandonó Australia, aunque ahora, vista la victoria de Djokovic, planea denunciar a las autoridades por el daño causado. “Ha habido varios deportistas que han seguido el proceso para recibir una exención médica para poder entrar al país y esta fue aprobada. Renata Voracova siguió estas normas y procedimientos y se le permitió la entrada al país y competir. Sin embargo, de repente, se le canceló el visado pese a que no había hecho nada mal”, afirma la WTA en un comunicado. “Seguiremos trabajando con las autoridades para conocer todos los detalles y actuar de una forma adecuada”, añadió.