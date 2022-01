“Será más fácil si estás vacunado”, el consejo de Boris Becker a Djokovic

Boris Becker tiene buena relación con Novak Djokovic. “Me invitaron a la boda”, dice, pero eso no le ha impedido expresar su visión del caso en “Das Gelbe vom Ball”, el podcast de tenis de Eurosport en Alemania.

“En principio lo sentí por él. Pobre. Lo conozco muy bien y todavía somos buenos amigos. Muchas cosas salieron mal. La pregunta es: ‘¿Quién era el malo?’ El público piensa que es Novak Djokovic. A veces comete una doble falta, pero tenía los documentos correctos. Hay que dejar las cosas claras: 26 jugadores del cuadro principal le pidieron al director del torneo del Abierto de Australia y al estado de Victoria permiso especial De los 26 jugadores, cinco lo han recibido, incluido Novak”, asegura Becker.

Djokovic nunca ha revelado si se ha vacunado o no, algo que Becker llega a comprender. “Es una decisión personal dar a conocer tu expediente médico. No debe convertirse en una ley que le digas a extraños: ‘Sufrí esto hace dos años y esto hace tres años y esta última semana’. Hay que permitirse un poco de intimidad. Ahora le toca a cada uno. Se puede decir que él, como el número uno del mundo, tiene un papel especial, una función de modelo a seguir, así es. Pero a pesar de todo, es su vida. su derecho y su decisión. Y también hay que respetar eso”, asegura.

Menos comprensivo se ha mostrado con el comportamiento de la familia de Nole. “El padre ciertamente se pasó de la raya. Seguramente se arrepentirá de algunas de las declaraciones que hizo hace cuatro o cinco días. El hecho de que las declaraciones fueran hechas por su familia no lo ayudó precisamente. Sus padres están muy emocionados, y su hermano también, pero eso no siempre es comprensible”, admite Becker.

El alemán se pregunta qué sucederá en el futuro con Djokovic. “Diré que soy bienvenido en el clan Djokovic. Pero eso no significa que piense que todo está bien. Novak espero que también me aprecie porque le doy mi opinión. Me pregunto qué pasará en el futuro. ¿Quiere tener este tipo de drama en cada Grand Slam? Roland Garros ha estado observando, Wimbledon y los otros torneos también. Las regulaciones se están poniendo más estrictas. Mi opinión sería: Chico, ahora juega el Abierto de Australia lo mejor que puedas, pero luego trata de darte cuenta de que será más fácil para ti si estás vacunado”, le recomienda.

Pero Becker destaca también la fortaleza mental de Djokovic, capaz de sobreponerse a situaciones como esta. “¡Es mentalidad de luchador callejero! Estaba en el búnker a los diez años cuando los bombarderos sobrevolaron su ciudad, hay que imaginarlo. Un hotel de cuarentena es inofensivo. Sin embargo, su preparación es peor que nunca antes de un Grand Slam. No sólo porque no ha estado en la cancha de tenis durante seis días, no ha podido comer lo que necesita y toda su mente estaba en el juicio. Después de todo, no lo supo hasta el lunes por la noche. ¿Tengo que volar de regreso? ¿No? Es la peor preparación posible. Si es vulnerable, será en la primera semana del torneo. Si supera eso, entonces es el favorito para el torneo”, afirma.