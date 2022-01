Barbara Schett: “Si puede jugar, espero a un Djokovic realmente motivado”

Novak Djokovic sigue esperando una decisión definitiva sobre su participación en el Abierto de Australia, pero el torneo no se paraliza. La ex tenista austriaca Barbara Schett, que forma parte del panel de expertos que comentará el torneo en Eurosport, ha compartido sus previsiones con La Razón.

-¿Cómo está viendo todo lo que acontece alrededor de Novak Djokovic en los últimos días?

-Estamos todavía esperando para saber si puede jugar o no. En caso de que que pueda jugar espero a Novak Djokovic realmente motivado. Estoy segura de que no va a ser fácil, Se enfrenta a otro jugador serbio, Kecmanovic, Es interesante, pero no sé si va a ser recibido de una manera muy amable por los aficionados australianos. Las especulaciones están ahí, pero la mayoría de la población en Australia dice que no debería jugar.

-¿Cómo vive el regreso de Rafa Nadal después de muchos meses inactivo?

-Es genial volver a verlo competir. Ha disputado muchos partidos en el último mes. Es genial verle sano y con interés. Lo importante por él es ir jugando y en los Grand Slam se va sintiendo mejor y mejor. Ha ganado 20 Grand Slams y lo va a dar todo para ganar el 21. Pienso que va a jugar mejor que en Melbourne, pero le he visto muy bien teniendo en cuenta el tiempo que ha estado sin jugar.

-¿Qué posibilidades cree que tiene Carlos Alcaraz en el torneo?

-Para Carlos Alcaraz un buen torneo es alcanzar la segunda semana. Él es muy joven todavía, pero ya ha demostrado que puede ser un jugador top y su juego mejora semana a semana. Estoy deseando verle. Si él mejora como está mejorando en los últimos meses o en los últimos años es un ganador de Grand Slam. Eso no quiere decir que lo vaya a ganar ya. Creo que puede ser un fijo en la segunda semana de los Grand Slam esta temporada.

-¿Será este el año del cambio generacional en el tenis masculino?

-Es algo que llevamos años esperando, pero tenemos a Novak Djokovic, aunque no sabemos si va a jugar, que es el número 1 del mundo y el año pasado ganó tres de los cuatro Grand Slam.Está Rafa Nadal, que es el rey de la tierra batida en Roland Garros, y lo va a dar todo para ganar este año. Creo que va a ser una combinación, probablemente uno de los jóvenes, quizá Zverev o probablemente Medvedev vuelva a ganar un Grand Slam. Es una lenta, pero muy lenta transición. Pronto podemos tener potencialmente cuatro ganadores diferentes de Grand Slam en la misma temporada y creo que este puede ser el año, 2020.

-¿Será la temporada de la madurez definitiva de Garbiñe Muguruza?

-Me gusta la manera en que ha progresado Garbiñe Muguruza la pasada temporada, especialmente ganando el WTA Championship. Estoy sorprendida por su última derrota en Sidnei en dos sets. Pensaba que iba a ganar el torneo. Puede llegar a la final en el Open de Australia y este creo que es un buen año para que gane algún Grand Slam. Ahora tiene más consistencia y la derrota en Sidnei le puede venir bien para estar más descansada.

-¿Hasta dónde puede llegar Paula Badosa?

-Paula Badosa es una gran competidora, como ya demostró el año pasado, especialmente ganando en Indian Wells. Amo su intensidad en la pista. Ella lucha por cada bola, tiene golpes muy podersos y creo que en un buen día puede ganar a cualquiera. La cuestión es si ella cree que puede ganar un Grans Slam, no estoy segura. Hay que darle tiempo, pero creo que en el futuro puede ser una de las habituales en el top 5 y ganar un Grand Slam