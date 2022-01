Cuando usted estaba intentando organizar sus Navidades con permiso de Ómicron, recuerde las dudas sobre asistir a la cena/farra de la empresa o cómo iba a capear los reencuentros familiares, Nadal no tenía claro su futuro. El mejor deportista español de la historia ha pasado del «hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar» a estar a tres victorias de levantar su vigésimo primer Grand Slam. Djokovic y sus 20 están en Belgrado después de lo de Australia y de comprar el 80 por ciento de una empresa danesa que busca remedio a la covid-19 al margen de la vacuna. A Federer y sus 20 se les supone en la mansión de Dubai donde pasa los inviernos europeos. Lo de que Rafa esté a tres triunfos del Grande número 21 suena simplista, pero es una verdad irrebatible. La rotundidad no casa con la corrección política y no está bien vista en tiempo de escasez de certezas, pero en Nadal hay que creer siempre.

Le espera en cuartos de final un canadiense –Shapovalov– que lo mismo parece un alien con todas las virtudes del «Big 3» que un novato en el Villa del Espinar. En la semifinal, en teoría, aparecerá Berrettini, el italiano que se cargó a Alcaraz y que fue finalista en el último Wimbledon. Y al fondo en la Rod Laver Arena surgiría el fenómeno Medvedev. El ruso sigue siendo el favorito, pero Zverev también estaba un escalón más arriba que Rafa y ya se ha marchado a su casa. Es un pecado mirar más allá de cuartos, sí pero...

La carrera de Nadal es un monumento a la resiliencia. Para los no iniciados en «tertulianés»: dícese de la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Rafa es resiliente al cuadrado. Ha superado, aunque en realidad sería mejor decir que ha aprendido a convivir con problemas físicos de todos los colores. Y en la pista es capaz de salir vivo de desafíos que no envidiarían al Desembarco de Normandía y al sitio de Leningrado. Su torneo hasta ahora ha seguido el guion ideal que habían trazado él y su equipo. Primera semana de rodaje, sobrevivamos y divisemos los cuartos en la mejor forma posible. Es la décimo cuarta vez que ha llegado a estas alturas del torneo y todo está en su sitio. Todo menos Zverev. Mejor para Rafa.