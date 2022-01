El tenista español Rafa Nadal se enfrentará al canadiense Dennis Shapovalov en los cuartos de final del Open de Australia y lo hará no antes de las cuatro de la madrugada de este lunes 24 al martes 25 de enero. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Eurosport, la cadena que tiene los derechos de televisión del torneo para España.

El zurdo Shapovalov superó en cuatro sets al serbio Laslo Djere en la primera ronda, necesitó cinco sets para deshacerse del coreano Soonwoo Kwon en la segunda ronda y otros cuatro para vencer al estadounidense Reilly Opelka en tercera ronda. En octavos, Shapovalov dio la gran sorpresa al ganar al alemán Alexander Zverev en solo tres sets (6-3, 7-6, 6-3). Nadal llega a los cuartos de final tras vencer al francés Adrian Mannarino en octavos y después de haber perdido solo un set en todo el torneo. Fue contra el ruso Karen Kachanov en tercera ronda.

Si supera a Shapovalov, Nadal se enfrentaría en semifinales al vencedor del partido que disputarán el francés Gael Monfils y el italiano Matteo Berrettini, verdugo de Pablo Carreño en octavos de final.

El tenista balear ha alcanzado, hasta ahora, las semifinales del Open de Australia en seis ocasiones. Campeón en 2009, al vencer a Roger Federer, Nadal perdió las otras cuatro finales que disputó. La última en 2019, contra Novak Djokovic.

Nadal ha llegado a cuartos de final después de solucionar con solvencia sus partidos pese a reconocer que la lesión que sufre en su pie izquierdo “no tiene solución”. “Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada durante el resto de mi vida. Lo demás es engañaros a vosotros y engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución ahí debajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando”, aseguró Nadal después de vencer al alemán Yannick Hanfmann en segunda ronda.

“Con lo que tengo ahí abajo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí que confío en que me dejé desarrollar mi actividad profesional de manera continuada. Eso es lo que firmaría yo para encarar el futuro con un poquito de positivismo”, continuó Nadal, que pese a estos problemas es uno de los grandes candidatos a ganar el torneo australiano.