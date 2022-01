Al tenista canadiense Denis Shapovalov le costó digerir su derrota contra Rafa Nadal en los cuartos de final del Open de Australia. Si durante el encuentro acusó al juez de silla de ser todos “unos corruptos” por entender que el español había cometido una violación de tiempo, una vez terminado el partido denunció que Nadal disfruta de un trato de favor. La respuesta del balear fue contundente.

“Le respeto, pero tiene que haber ciertos límites. No solo juegas contra él, también compites contra el juez de silla. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, declaró Shapovalov, quien insistió en sus críticas a Nadal: “Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez, porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final. Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?”.

Rafa Nadal dio su versión de lo sucedido y respondió a ese ataque de Shapovalov: “Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el toilet break. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj”.

“Supongo que le cuesta aceptar la derrota. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones. Es joven y todos cometemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto. Le tengo mucho cariño y tiene un gran talento para ganar varios Grand Slam. No voy a entrar en ninguna polémica con él. Las reglas en pista son iguales para todos. Hay un supervisor y un juez de silla que aplican las normas. A mí me cantan los minutos cada vez que voy al baño. Se ha equivocado y no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”, añadió Nadal.