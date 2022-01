El deporte mundial se ha rendido ante el triunfo heroico de Rafa Nadal. La victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia, que le convierte en el tenista con más triunfos en Grand Slam de la historia, con 21, provocó una catarata de elogios por parte de la prensa mundial y un apoyo de deportistas, políticos y aficionados españoles. Calificativos como “marciano”, “superhéroe”, “eterno”, “leyenda” o “el mejor de todos los tiempos” se reparten en las portadas de los periódicos de todo el mundo.

Pero nunca llueve a gusto de todos y al independentismo más radical parece haber escocido su triunfo. Uno de los que no lo oculta es el ex vicepresidente del F.C.Barcelona y actual vicepresidente de la fundación blaugrana, Alfons Godall, que ha firmado una “felicitación” demoledora al flamante ganador del Open de Australia.

En su perfil oficial de Twitter, ha mostrado su distancia sideral con el tenista manacorí ante la euforia generalizada desatada por la conquista de su 21 Grand Slam. El tuit en que se mofa del tenista llamándolo «Navidad» (es su apellido traducido del catalán) se viralizó en minutos y son muchos los que ha censurado su odio y su flema independentista.

“Rafael Navidad me ha dado angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la roja, el RM, Alonso y todo lo que represente el Estado enemigo” escribió sin morderse la lengua y las reacciones no se han hecho esperar.

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) January 31, 2022

“Es usted un impresentable de los pies a la cabeza. Por fortuna, los españoles nos alegramos que los nuestros triunfen, dando igual del color que tenga la camiseta que ellos quieran seguir. Me daría asco que fuera mi padre” o “Hace falta ser mala gente. Y tener bilis por sangre” se puede leer en algunos de las indignadas respuestas de los usuarios.

Godall fue vicepresidente durante el primer mandato de Joan Laporta. Ahora, en esta segunda etapa, Godall ha regresado al club catalán, ocupando una de las vicepresidencias de la Fundación del Barça.

En más de una polémica

No es la primera vez que el ex directivo culé la lía con sus mensajes en Twitter. En 2015, fue acusado de “machista” por criticar la estética de una activista de la CUP. Posteriormente matizó que “ser feo parece un requisito” unisex para los anticapitalistas así que no discriminaba a nadie. El que fue vicepresidente del Barça con Laporta añadió que “ir a la peluquería las dignificaría”, lo cual levantó un gran polémica.

Ja sé que rebré llenya, però per ser una activista de la CUP cal ser i anar necessàriament lletja de collons? https://t.co/9KjMCOyPv6 — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) December 23, 2015

Asimismo, se vio envuelto en un sonoro escándalo por evasión fiscal. Alfons Godall, tenía una cuenta en Suiza sin declarar mientras ejercía como vicepresidente del FC Barcelona, según consta en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani facilitó a las autoridades francesas.