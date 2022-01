La victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia, que le convierte en el tenista con más triunfos en Grand Slam de la historia, con 21, provocó una catarata de elogios por parte de la prensa mundial. Calificativos como “marciano”, “superhéroe”, “eterno”, “leyenda” o “el mejor de todos los tiempos” se reparten en las portadas de los periódicos de todo el mundo. El tenista español remontó dos sets en contra al ruso Daniil Medvedev para terminar ganando por 2-6, 7-6, 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y 25 minutos.

El prestigioso diario francés L’Equipe dedica toda su portada a Nadal con este titular: “El marciano”. En la crónica de la final califican al español como alguien “de otro planeta”, “un auténtico héroe” e inciden en que Nadal completó “una de las hazañas más colosales de su carrera”.

« Le martien 21 »

Voici la une du journal L'Équipe du lundi 31 janvier 2022 : https://t.co/JdTfZQsG3d pic.twitter.com/bNFtHvQ0fo — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2022

“Nadal en la leyenda”, recoge en su portada el italiano Corriere dello Sport, mientras que La Repubblica habla del “señor de los Slam”. Como “eterno” lo califica en su portada Tuttosport, mientras que La Gazzetta habla de “21 veces grande”, en referencia a sus triunfos en los Grand Slam. Este diario destaca que la victoria de Nadal en Australia es un “doble triunfo, como campeón y como hombre”.

Para el Daily Express británico, Nadal es “el más grande de todos los tiempos”, un calificativo con el que coincide The Sun. Para The Guardian, el tenista español es “un hombre histórico”, mientras que Daily Telegraph lo señala como “el más grande después del milagro de Melbourne”. The Times habla de “victoria épica”.

“El día en que Nadal se recibió de superhéroe”, titula el diario argentino Clarín, para quien el balear “es el hombre más competitivo en la historia del tenis”. “Nadal se corona”, resume el estadounidense Financial Times, mientras que para el belga Le Soir es “el rey Nadal”.