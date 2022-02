El admirable gesto de Rafa Nadal con una joven que acababa de perder su única hermana

Rafa Nadal es, sin duda, uno de los deportistas más importantes de la historia. El pasado mes de enero se alzaba con el Abierto de Australia -su título más inesperado- después de unos meses complicados en los que se planteó incluso dejar la raqueta. El tenista español, que superaba los 20 Grandes de Djokovic y Federer, copaba las portadas de los diarios más importantes del planeta. Calificativos como “marciano”, “superhéroe”, “eterno”, “leyenda” o “el mejor de todos los tiempos” recorrieron el mundo. Sin embargo si hay algo que hace aún más grande a Nadal, más allá de sus logros deportivos, es su calidad humana.

Su faceta solidaria es de sobra conocida. En el año 2008 creó la Fundación Rafa Nadal cuya presidenta es su madre. En 2010 abrió en Anantapur, India, una escuela llamada Rafael Nadal Tennis School. Cinco años más tarde inauguró un instituto de alto rendimiento para jóvenes que quieren dedicarse al tenis de forma profesional. En 2011 recibió el premio ATP Aces por Caridad. En 2018, ofreció las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesitaran alojamiento tras las inundaciones en Mallorca, pero además se sumó a los cientos de voluntarios que retiraron el barro y ayudaron en las tareas de limpieza en Sant Llorenç des Cardessar.

Ahora, hemos conocido una nueva historia que engrandece aún más figura y que ha sido recogida por El Digital de Albacete. Julián García, Director Técnico del Club de Tenis Albacete, remitía un escrito a los medios de comunicación para resaltar la calidad humana y como deportista de Rafa Nadal.

En dicha carta García asegura que “transcurridos unos días de la victoria de Rafa Nadal en Australia, en el aspecto deportivo creo que ya está todo dicho sobre él y por ello no voy a hablar ahora sobre las innegables condiciones y cualidades físicas, técnicas ó mentales que atesora el de Manacor, que sin duda le han llevado a la cima del tenis mundial. Me quiero centrar en su faceta y categoría humana, sencillez y humildad, donde también es un auténtico número uno”.

Un comportamiento ejemplar

“Estamos acostumbrados -continúa- a ver a las grandes figuras o leyendas del deporte mundial rodeadas de fans, público, cámaras, etc. Muchos de ellos mantienen un comportamiento excesivamente alejado con todos, y en ocasiones con algo de soberbia. Este no es el caso de Nadal. A lo largo de estos años, he sido testigo de algunas actuaciones suyas con la prensa y sobre todo con los niños. Su comportamiento siempre ha sido ejemplar. En ocasiones, antes y después de entrenamientos o de los partidos, cuando el personal de seguridad intenta salvaguardarle de la multitud de niños y mayores que se le acercan, es el propio Rafa quien les dice “tranquilos, no pasa nada”, dejándose hacer fotos y firmando los autógrafos que hagan falta. Igualmente, con la prensa mantiene un comportamiento exquisito desde siempre, con las palabras justas en cada momento, intentando no herir a nadie y respetando todo y a todos”.

Una llamada especial

En la carta, Julián García añade que tiene mantiene una relación cordial con Rafa Nadal desde sus inicios en el circuito, cuando participó en dos ocasiones en nuestro Trofeo Internacional ‘Ciudad de Albacete’.

“Durante estos años -revela-, aprovechando su enorme tirón y popularidad le he pedido varias veces ayuda sobre cuestiones de carácter social ó humanitario y siempre me he encontrado con su respuesta positiva. Como ejemplo, quiero contar una anécdota de hace unos años, cuando ya era número 1 del mundo, y que no sé si él recuerda, pues han sido y son muchos e incontables los favores que el crack español hace casi a diario a personas y colectivos. Una chica me abordó por la calle para ver si podía contactar con Rafa para que me enviase una foto o un autógrafo dedicado a una joven prima suya que acababa de perder a su única hermana y que era una fanática del tenis y de Rafa Nadal en concreto. Le conté a Rafa lo sucedido. Me propuso llamarla personalmente por teléfono, y así lo hizo al día siguiente. Me consta que los ánimos que Rafa le transmitió le ayudaron mucho para mitigar la enorme pena que llevaba dentro. Esto es sólo una muestra de la enorme calidad humana innata que tiene nuestro gran campeón, siempre volcado en ayudar sobre todo a personas y colectivos que lo necesitan”.

Continúa Julián García contando que “además, Rafa Nadal siempre ha colaborado en el Trofeo Guillermo García López, a beneficio de la Asociación de Niños con Cáncer de Castilla Mancha, AFANION, donde se ha dejado fotografiar desinteresadamente con el cartel, a pesar de que aparecen firmas y patrocinadores que no son los suyos, y esto aunque parece una obviedad, no lo hacen todos, mostrando el lado más solidario de un tenista que ya es toda una leyenda del deporte mundial”.

“Por todos estos detalles y muchos otros, hay un consenso en la opinión pública de que Rafa Nadal es un auténtico Número 1, dentro y fuera de la pista. Gracias Rafa, estoy convencido que siempre seguirás por este camino, pues desde tus inicios te rodeaste de personas que te han sabido aconsejar y lo seguirán haciendo igual de bien”, Concluye García.