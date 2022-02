El dinero que ha ganado Carlos Alcaraz por conquistar el ATP 500 de Río de Janeiro

El resto de Schwartzman se marchó fuera y Carlos Alcaraz lo había conseguido: campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, el más joven en ganar un título de esta categoría (la tercera, después de los Grand Slams y los Masters 1.000) desde que se creó como tal en 2009. Tiene 18 años y un futuro más que prometedor, ya instalado entre los 20 mejores jugadores del mundo.

El premio económico por la conquista del título brasileño es de 317.400 dólares, que al cambio en euros es unos 279.360. El joven murciano ha ganado ya en total en su corta carrera en premios por los torneos 2.207.400 dólares (1,94 millones de euros), aunque no hay que olvidar que se trata de un deporte en el que hay que pagar transporte, entrenadores, fisios... La escalada que ha hecho en el ranking es espectacular. Precisamente en Río jugó su primer partido ATP en 2020, cuando tenía solo 16 años y era el 406 del mundo. Esa temporada la acabó ya el 141, y en su equipo entienden que podía haber subido todavía algo más, pero fue el año de la pandemia y el circuito se paró desde marzo hasta agosto.

“Top 100″, “top 50″, “top 20″...

En 2021 fue ya cuando más se dio a conocer con victorias en todos los Grand Slams y triunfos ante “top 10″ como Tsitsipas y Berrettini. Entró en el “top 100″ en mayo y en el “top 50″ en septiembre. Acabó la temporada en el puesto 32 y conquistando de forma aplastante la Next Generation ATP Finals, que es como el Torneo de Maestros para menores de 21 años. Demostró que estaba para cosas todavía mayores. No debutó en Copa Davis porque justo un día antes de su estreno tuvo covid. Lo hará en la eliminatoria contra Rumanía que se juega en Marbella el 4 y 5 de marzo, donde España busca la clasificación para la fase de grupos.

En 2022 ya había dejado su sello en el Open de Australia, sólo frenado por Berrettini en la tercera ronda, pero en el súper tie break del quinto set. Su siguiente aparición ha sido el brillante triunfo en Río.

El subidón en la clasificación le permite poder jugar en sitios en los que el año pasado no podía o para los que tenía que jugar la fase previa. “Mi objetivo es no bajar de ese nivel. Intentaré poco a poco seguir subiendo. Ahora tengo varios torneos que el año pasado no pude jugar (por no tener puntuación suficiente) y son oportunidades para seguir subiendo”, afirmó tras derrotar a Schwartzman.