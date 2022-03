Zverev, en ‘libertad vigilada’ durante un año

El alemán Alexander Zverev continúa pagando las consecuencias por su violento comportamiento en el torneo de Acapulco (México), donde fue descalificado por golpear con su raqueta en repetidas ocasiones la silla del juez de un partido de dobles que acababa de perder.

Zverev, número 3 del ranking mundial, ha sido multado con 23.000 euros y una sanción de dos meses sin poder jugar torneos de la ATP, aunque estos castigos permanecerán suspendidos durante un año, hasta el 22 de febrero de 2023, si el tenista alemán no reincide y no vuelve a mostrar una conducta antideportiva. Es decir, Zverev estará durante un año en una especia de libertad vigilada. El tenista tiene hasta el 11 de marzo para presentar recurso de apelación por esta sanción.

En su momento, la organización expulsó a Zverev del torneo de Acapulco “debido a una conducta antideportiva”. Además, se le impuso una multa de 37.000 euros por abuso verbal y perdió los 29.000 euros que había ganado hasta ese momento en el torneo. El alemán también perdió los puntos que había acumulado en Acapulco.

Zverev pierde la cabeza. Expulsado del ATP 500 de Acapulco. #NoticiasVamos pic.twitter.com/1QElw73CDV — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) February 23, 2022

El violento comportamiento de Zverev, que pidió disculpas por su reacción, encontró una dura respuesta en el español Rafa Nadal. El tenista balear aseguró que tiene una buena relación con Zverev, pero eso no impidió que considerara normal que el alemán fuera descalificado del torneo: “Ojalá sirva de aprendizaje para él y los que tienen este tipo de actitudes que últimamente se ponen de moda. He leído su comunicado, es positivo que reconozca y su disculpe. Lo que hizo Sacha es una excepción. No es algo que acostumbre a hacer, pero creo que merece la sanción, porque no se puede actuar de esta manera. Creo que Sascha es consciente de ello y espero que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que a veces pierden también los nervios en la pista”.

Nadal se lamentó por la mala imagen que ese comportamiento de Zverev transmitió a los niños: “La imagen de Alexander ya está en el mundo y con las redes sociales todo corre como la pólvora. Hay millones de niños que están desarrollando su actitud y deberíamos mostrar un mínimo de respeto y ser ejemplo para los niños. Entiendo la frustración, pero tiene que haber unos límites. Lo de Sasha es una excepción, no es algo que acostumbre a hacer. Todo el mundo puede cometer errores y hay que perdonarle, sin ninguna duda. Tenemos a muchos niños mirándonos por lo que hay que ir con cuidado”.