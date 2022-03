El actor de Hollywood y Rafa Nadal: “No fue bien, no fue bien”

Ben Stiller estuvo el lunes en El Hormiguero de Pablo Motos para presentar su nueva serie como director, Separación, “una comedia en la que un hombre trabaja en una empresa en la que le implantan un chip en la cabeza y cuando va a trabajar se activa el chip y se le olvida su vida personal, mientras que cuando sale de trabajar se activa de nuevo el chip y se le olvida todo lo relacionado con su vida laboral”, aseguró en el programa de Antena3. Hacía mucho tiempo que no se sabía de él: “No sé si volveré a hacer comedia. Me encanta hacerla y actuar, y no me he jubilado como actor, simplemente llevo años sin encontrar un proyecto que me apetezca interpretar”, decía. Su serie tiene mensaje: “Lo interesante de la serie para mí es que es una metáfora de la vida, porque todos estamos en nuestro trabajo, viviendo en este planeta, pero no sabemos por qué estamos aquí ni qué significa todo, y eso es también una conexión interesante de los que pasa con las personas en su trabajo”

Pero lo más curioso fue cuando habló de Rafa Nadal, del que se declaró fan absoluto: “Soy muy fan de Rafa y lo que ha hecho en el Open de Australia este año, ha sido alucinante. Bueno, este año no ha perdido ningún partido todavía, está haciendo una temporada impecable”, describió, como si fuera un periodista deportivo que sigue la trayectoria del tenista español. Y recordó la vez que jugó con Nadal, evidentemente no estuvo a la altura, cómo si alguien pudiera estarlo. Además, le pilló por sorpresa. “Me llamó hace ya casi 10 años para que hiciera una pequeña exhibición con Juan Martín del Potro y con él y no fue bien, no fue bien”, reconocía con humor en la videollamada con la que entró en el programa de Pablo Motos. Pero ha puesto todo de su parte para que si se repite, no vuelva a suceder tal problema. Si Nadal vuelve a querer jugar con él, esta vez no va a fallar: “Evidentemente yo no salí muy bien parado, pero bueno, desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima, aunque probablemente nunca haya próxima.

Conocemos a Ben Stiller por grandes comedias, pero ¿lo tenían jugando al tenis con Nadal 🇪🇸? Leyeron bien. El actor fue su compañero en dobles contra... Delpo!🇦🇷 También buscó una pareja en la hinchada y la rompió 👇pic.twitter.com/TquCbdzNzZ — VarskySports (@VarskySports) February 28, 2022

Stiller contó de lo que trabajaba antes de ser actor: “Yo también trabajé recogiendo la cahcarrería en un restaurante, después ascendí a camarero pero me despidieron antes de irme yo. Cuando limpiaba las mesas me interesaba escuchar las conversaciones de la gente cuando servía, porque iba mucha gente famosa, era en Nueva York. Fui a cambiar un cenicero varias veces y me quedaba escuchando”