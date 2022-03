Horario y dónde ver el Alcaraz - Tsitsipas de octavos de final de Miami

Carlos Alcaraz sigue disfrutando en el Masters 1.000 de Miami. Después de derrotar a Marin Cilic, todo un campeón de Grand Slam, se mostró encantado con “la agresividad” con la que estaba jugando y con lo que estaba disfrutando el público con su tenis. La dificultad aumenta ahora, en su próximo compromiso. El joven murciano de 18 años se enfrenta en los octavos de final a Tsitsipas, número cinco del mundo. El duelo será a la 01:00 de la madrugada del martes 29 de marzo al miércoles 30, y podrá verse en televisión, como todo el cuadro masculino, en Movistar.

Pese a la corta carrera que tiene todavía Alcaraz ya sabe lo que es enfrentarse a Tsitsipas. Y no sólo eso, es que en su duelo precedente le superó, en una batalla tremenda a cinco sets que puede decirse que le dio a conocer a todo el mundo, por si había algún despistado que no sabía la progresión que venía teniendo. Fueron 4 horas y siete minutos de pelea para el 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 y 7-6 (7/5) final, el día que el griego confesó después que no había visto a nadie pegar tan duro a la bola como Alcaraz. Para el murciano es la séptima participación en un Masters 1.000. Empezó a disputar los cuadros finales de los torneos de esta categoría en 2021: perdió en primera ronda en Indian Wells y Miami, superó un partido en Madrid, para después toparse con Rafa Nadal; también cayó a la primera en Cincinnati; y llegó a octavos en París-Bercy. Eso el año pasado. Esta temporada, en Indian Wells ya fue semifinalista, frenado sólo por Nadal.

Por la parte alta del cuadro, que es por donde va Alcaraz, también juegan Medvedev-Brooksby, en un partido en el que el ruso pelea por recuperar el número uno del mundo (tiene que llegar al menos hasta las semifinales) y Harris-Hurkacz. De ahí saldría un semifinalista. El otro, del ganador entre Alcaraz y Tsitsipas contra el del Fritz (el reciente vencedor de Indian Wells) y Kecmanovic. En la parte baja del cuadro hay un partidazo entre Kyrgios y Sinner, el italiano que llega a los octavos después de haber levantado ocho pelotas de partidos en sus dos duelos precedentes, cinco de ellas ante Pablo Carreño. Además, Cerúndolo se las verá con Tiafoe. Por último, el noruego Casper Ruud se mide a Cameron Norrie, y Kokkinais lo hace contra Zverev.