La madridista celebración de Alcaraz tras ganar a Djokovic: el espíritu de Juanito

Carlos Alcaraz ya es la nueva sensación del tenis español y del tenis mundial. En el Madrid Mutua Open ha dejado en el camino a Rafa Nadal y después también a Djokovic para plantarse en la final del mañana domingo con todo el público entregado al joven tenista, que ya no es el futuro sucesor de Nadal, ahora se enfrenta contra él y contra el serbio Djokovic sin miedo.

El tenista español lo ha celebrado con rabia y con locura, ante su equipo y sus familiares, que estaban en la pista, temblando de emoción ante la remontada que ha logrado frente a un Djokovic que al principio del partido parecía inalcanzable.

Pero Carlitos no ha dudado y no se ha dejado vencer. Como ha dejado muy claro en la celebración y en lo que ha escrito en la cámara, tenía muy presente lo que sucedió también en Madrid hace muy pocos días: la remontada del Real Madrid en el Bernabeú contra el Manchester City cuando todo el mundo, hasta algunos espectadores lo daban por muerto. Y no lo estaba, como no lo estaba Alcaraz.

Porque “un partido en Madrid es molto Longo”, ha escrito en la cámara de la pista, parafraseando la sentencia de Juanito que ya es una bandera para los madrididas: “Noventa minuti en el Bernabéu son molto longo”. Pues Alcaraz, que estos días ha estado en el estadio madridista se ha contagiado de ese espíritu para no rendirse pese a que el rival tenía más experiencia y había entrado mejor en el partido de ambos.

Alcaraz FIRMA ESTO A CAMARA !!!!!



🤍 ADN REAL MADRID 🤍 pic.twitter.com/keLQ531ib3 — RagnarMadridista⚡ (@RagnarMerengue) May 7, 2022

Eso le ha dado igual a Carlos Alcaraz, que se ha mostrado muy firme, subiendo el nivel poco a poco, para hacer frente a Djokovic y según pasaban los minutos dibujar un partido de tenis de alto nivel, con tensión y con buenos golpes.

Djokovic, que había reconocido que su hijo ya no es fan de Nadal y sí de Alcaraz, ha aceptado la derrota con deportividad. Ha abrazado a Alcaraz y ambos han tenido una actitud amistosa.

Se conocen bien y antes de que empezase el torneo estuvieron entrenándose juntos los primeros días. Ese entrenamiento no hacía presagiar lo que ha sucedido en la semifinal: el primer día Alcaraz no se había hecho a la superficie, a la altura de Madrid y Djokovic no le dio un respiro. El español aseguró que le había dado una paliza. Era de fogueo. Quizá ese día ha sido fundamental para ganarle ahora.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

El hijo de Juanito ha reaccionado al mensaje de Carlos Alcaraz con admiración.

Tras batir a Djokovic, Alcaraz disputará este domingo la final del Mutua Madrid Open contra el vencedor de la otra semifinal entre StéfanosTsitsipás y Alexander Zverev.