El vídeo que muestra el drama de los madridistas que abandonaron el Bernabéu antes de la remontada ante el City

La hazaña del Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Manchester City no se quedó en lo que pasó dentro del Santiago Bernabéu. Antes del partido, el recibimiento al equipo en la llegada a Chamartín ya dio una medida del protagonismo que iba a tener la afición blanca en lo que sucedió después. A medida que el partido fue avanzando, la importancia del público creció y en el tramo final, cuando el City de Guardiola mandaba por 0-1, el Santiago Bernabéu volvió a retomar el protagonismo para mejorar las remontadas vividas.

La inmensa mayoría de la hinchada permaneció en sus asientos hasta el final, pero antes de que la locura tomara el estadio hubo algunos aficionados que no aguantaron más. Con 0-1 y a falta de cinco minutos, hinchas del Real Madrid decidieron abandonar el estadio porque dejaron de creer en la remontada. Y lo que sucedió en el tramo final es por todos conocidos. Rodrygo empató el partido en el minuto 90. Un minuto después el brasileño marcó el segundo para llevar la eliminatoria a la prórroga y los “desertores”, de pronto, decidieron que había que dar la vuelta y volver a entrar en el estadio. Hubo reacciones de todo tipo. “Me he ido del estadio y me voy otra vez para dentro”, gritaba un hincha antes de echar a correr.

Otro relataba su origen: “Soy de Barcelona, vengo una vez al año al Bernabéu. Me ha costado 250 pavos la entrada, acabo de salir y han marcado dos goles tío”. Uno a su lado gritaba: “Que somos del Madrid, que no somos ingleses, un respeto, abrid la puerta”. Otros pateaban las puertas de entrada al estadio y había quien intentaba ver algo a traves de las rendijas de las puertas cerradas que daban acceso al Bernabéu. Dentro la hinchada ya estaba gritando “Sí se puede, sí se puede, sí se puede”. Y un veterano, con la camiseta de Raúl, reclamaba: “¡¡¡Abre la puerta que tengo mi abono en la mano!!! Que soy socio del Madrid, he salido, abre la puerta haz el favor hombre”. Los miembros de seguridad se mostraron inflexibles y no abrieron las puertas del estadio a los “desertores”, que tuvieron que disfrutar la clasificación para la final de París en los alrededores del Bernabéu.