Djokovic, turno de noche... el más difícil todavía para Nadal

La batalla de los cuartos de final de Roland Garros comenzó incluso antes de que se pusiera la bola en juego. «El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día», dijo Nadal. «Aquí ya vamos a decir las cosas. He jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tienes menos tiempo para descansar y se termina todo muy tarde: acabas a las 12, hay que cenar, ir al fisio, intentar descansar con la adrenalina del partido... Una tercera vez no me parecería justo», se quejó Carlos Alcaraz. Y la organización decidió, no en función de eso, por supuesto, porque hay muchos intereses por medio, como los de las televisiones. El Alcaraz-Zverev será por la tarde, en el tercer turno (sobre las 16:00, Eurosport) y el duelo estrella de la ronda, seguramente también del torneo, el Nadal-Djokovic, pasa a la noche, a las 20:45, por lo que el zurdo, el trece veces campeón en París, suma una preocupación más.

La primera y más importante es que Rafa sabe «cuál es su situación»; es decir, que su lesión crónica en el pie izquierdo está ahí latente, aunque de momento no lo suficiente para no dejarle competir, pero en cualquier momento puede explotar. Ha intentado pensar poco en ella las casi dos semanas que lleva en París, y ésa es buena señal. El problema de esa lesión, unida a la que tuvo en una costilla, es que apenas le ha dejado jugar partidos en tierra esta temporada: cinco hasta Roland Garros más los cuatro que lleva allí. En segundo lugar está, claro, el rival, el partido más repetido de la historia (será el capítulo 59, con 30 triunfos para Djokovic y 28 para Nadal) con el enemigo más temido, y que además ya parece haber olvidado el comienzo de 2022, que lo vivió con curvas y en su casa, sin poder jugar por no estar vacunado. Djokovic ha encontrado por fin la regularidad y suma nueve triunfos consecutivos que le llevaron a ganar en Roma y a meterse en cuartos de París, además sin ceder un set. Está en forma y puede presumir de tener el tenis que ha derrotado dos veces a Rafa en el Grand Slam sobre tierra. El balear sólo ha perdido tres veces allí, por 109 triunfos, lo que supone uno de los récords más espectaculares no ya del tenis, sino del deporte. Pues el serbio le ha superado dos de esas tres veces, la última en las semifinales de la pasada edición. Y a todo eso se une el factor de la noche, que hace que cambien un poco las condiciones, y más con cierto fresquete como se prevé: la pista está más pesada, también las pelotas con lo que la mortífera derecha del español hace un poco menos daño porque le coge menos bote. Eso es así, pero el equipo de trabajo del balear está para recordarle que la mayor paliza que le ha dado a Novak en este escenario fue en 2020, en una fecha extraña, desplazada por la pandemia a otoño, con más frío que ahora y encima con el techo echado. Que pese al horario golfo sigue siendo un torneo de tierra y en esa superficie Rafa es el rey incontestable.

«Vengo de una situación que no es la ideal, pero son partidos especiales. Hace dos semanas no sabía si iba a poder estar en el torneo. Tengo ilusión por jugar. Al igual que en 2015, él es claramente favorito. Las otras veces que hemos jugado aquí o yo era el favorito o estaba al 50-50», opinó Nadal, antes incluso de saber que el encuentro era de noche. «Pero acepto la situación y voy a pelear», añade.