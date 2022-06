El mensaje de Kyrgios a Carreño, al que ya atacó en las redes sociales

Kyrgios nunca ha ganado un torneo en hierba, pese a que es una de sus superficies preferidas. Estos días ha llegado a las semifinales en Sttutgart y está en los cuartos de Halle, donde se mide al español Pablo Carreño Busta. El español eliminó al estadounidense Sebastian Korda por 6-4, 0-6 y 6-3, mientras que el australiano pudo con Tsitsipas (5-7, 6-2 y 6-4). Estaba contento Kyrgios tras su victoria, después de perder el primer set y perder los papeles. Cuando se serenó, sacó el lado competitivo: “Stef es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Tendrá resultados increíbles y ganará muchos Grand Slams. No sé si puedo decir lo mismo de mí, pero estoy contento de poder seguir produciendo este nivel de juego en los torneos en los que participo”, reconoció después de su victoria en octavos. “Es un testimonio de lo mucho que estoy trabajando cuando no estoy jugando. Estoy muy emocionado de seguir adelante. Quiero seguir consiguiendo estas grandes victorias en las mejores pistas del mundo”. añadió. Kyrgios intenta ue su lado bueno, el que entrena y se concentra y quiere ganar, supere a su lado polémica, el que busca la confrontación. Y que tiene en Nadal uno de sus objetivos. Aunque no siempre para mal.

Con Carreño se ha enfrentado dos veces en la pista (y ha ganado las dos) y una fuera. Sucedio en septiembre de 2020, cuando el australiano aseguró que sin la tierra batida, Carreño no estaría ni entre los 50 primeros. El español le contestó: “Debe estar bastante aburrido. No sé si jugará algún torneo este año, pero cuando venga hablaremos de él porque se lo merezca, pero mientras tanto seguirá en su casa escribiendo por Twitter”.

Desde entonces, no se han enfrentado, pero Krygios mostró, tras ganar en octavos, otro talante: “Estoy emocionado por el partido. Es un gran tenista y puede jugar en todas las superficies. Voy a tratar de ver lo que puedo hacer, golpear algunos buenos restos y apoyarme en el saque”, dijo, dejando atrás viejas rencillas y centrándose sólo en el tenis. El australiano comentó de nuevo su rifi-rafe con el juez de silla: “La discusión con el árbitro no me desconcentró, fue bastante irrelevante” y aunque en ese momento recibió el abucheo del público, luego sintió su apoyo: “La grada es genial en Halle. Juego para la gente. Allá donde voy tengo la sensación de que quieren verme y quieren ver el espectáculo”, aseguró. Ahora Carreño sabe que tiene que esforzarse al máximo para llegar a las semifinales de Halle.