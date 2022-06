El que faltaba: Kyrgios, muy sincero sobre Rafa Nadal tras su victoria en Roland Garros

Pocos jugadores llaman tanto la atención como el australiano Nick Kyrgios que gane o pierda, en la cancha o fuera de ella siempre es un espectáculo por cómo afronta el tenis y la vida. Ahora está en España proque va a jugar el torneo ATP 250 Mallorca Championschips que comenzará la próxima semana en Santa Ponça (Calviá) y ha contestado a todo en una entrevista en el periódico Última Hora.

Es el número 78 del mundo, pero hace ruido como si fuese del top 10 porque todo el mundo piensa que es muy polémico: “No entiendo que piensen eso de mí. No creo que haga locuras en la pista”, ha asegurado. “Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía diez. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes, estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos”. El tenis es su profesión, pero no por eso puede dejar de disfrutar: “Como siempre, voy a ganar. Quiero entretener a la gente, que vengan a ver los partidos y al torneo y disfruten con nosotros. Quiero pasarlo bien”, dice acerca de su participación en Mallorca.

Es un tenista que va de frente y abierto a hablar de temas que son tabús para otros, por ejemplo de la depresión que sufrió: “Creí que podría ser bueno y ayudaría a otra gente en una situación similar. Tuve la sensación de que no tenía nadie con quien hablar de ello o confiar. Rechacé el apoyo de mi familia y amigos, no me abrí. Ellos podrían haberme ayudado a encontrar el camino y pensar positivamente de nuevo”.

Por supuesto, habla de Rafa Nadal, el héroe que acaba de conquistar su Roland Garros número 14. Ambos tiene una relación extraña. Tan pronto Kyrgios alaba a Rafa como habla mal de él o minusvalora lo que hace. Le preguntan quién es el mejor de los tres grandes, si Nadal, Federer o Djokovic. Y aunque su respuesta es escueta, no se anda por las ramas: “Creo que es Rafael Nadal. Tiene ahora 22 Grand Slams y los otros dos, veinte”