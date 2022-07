Musetti niega otra remontada épica a Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti ha ganado en Hamburgo su primer título ATP y lo ha hecho negando otra hazaña de Carlos Alcaraz, que salvó hasta cinco puntos de partido en el segundo set pero cedió al sexto en el tercer set para caer derrotado (4-6, 7-6 y 4-6), en lo que era la quinta final del año para él y la sexta de su carrera. Lo que nadie le quita es que este lunes será el quinto del mundo y sigue creciendo y aprendiendo.

Que la tarde no iba a ser tranquila lo supo el murciano en el primer juego del partido, donde Musetti le rompió el servicio. Alcaraz se lo devolvió pronto y se puso 2-1, como si ya hubiese superado el comienzo tenso habitual al jugar una final y ya todo lo demás saliese rodado. Nada de eso. Musetti empezó con un nivel alto y lo iba subiendo con el paso de los minutos. A mitad de parcial volvió a romper el servicio de su rival para ya no perderlo hasta hacerse con la primera manga. Y lo hacía dando a Alcaraz de su propia medicina: con puntos increíbles que parecían perdidos y bastantes dejadas que complicaban al español. Si Carlitos apretaba, el italiano no sólo se ponía a su nivel, sino que se lo superaba. Eran buenas noticias para Lorenzo, que se ponía también por delante en el segundo set dando por momentos un recital y llevando a Alcaraz de lado a lado de la pista, pero de manera literal, porque tenía que devolver algunas bolas pegado a las vallas de publicidad y chocando con las sillas de los jueces de línea.

Pero si algo no hace Alcaraz es rendirse, así que miraba al palco en el que estaba Juan Carlos Ferrero y decía que sí con la cabeza, haciendo caso a los consejos de su entrenador. Había vuelto a la tierra después de Wimbledon con la intención de volver a ganar, y una vez en la final, quería intentarlo todo, incluso por debajo en el marcador. Y en ese momento llegó uno de los momentos de inflexión del choque. Un cabreo monumental de Carlos con la juez de silla y también con su rival, que le “robó” una bola con 5-4 y saque para el italiano. En una dejada del murciano llegó tarde Musetti y devolvió la pelota después del segundo bote, un detalle que no vio la árbitro, pero sí claramente los dos jugadores. El de el Palmar lo reclamó con insistencia y el otro se dio la vuelta y no dijo nada.

Un gesto feo que luego le hizo pagar con otra dejada y una mirada retadora cuando la pelota ya no volvió. Pero Musetti seguía por delante y le llegaron los primeros puntos de partido. Dos en el 5-4 y otros tres en el tie break posterior, pero todos los salvó Alcaraz, algunos por miedo del italiano y otros por su propia valentía, porque los jugó con riesgo a pesar de la importancia. Finalmente se llevó el set Carlitos, renacía; volvía del infierno y todos los jugadores del circuito saben lo que sucede cuando esto pasa.

Se había regalado un tercer set al que llegaba con ventaja moral mientras el otro iba a tener en la cabeza los puntos de campeonato desperdiciados. Pero Musetti limpió la cabeza y se mantuvo en el set ganando su servicio y complicando a Alcaraz con bolas defensivas que le obligaban a meter una más para ganar el punto. Y así se llegó al 4-4 con saque para el italiano que no tembló. 5-4 y servicio para el murciano, que sí lo hizo. Ahí tuvo el italiano su sexto punto de partido, esta vez al resto, que se había ganado metiendo una bola más tras una buena derecha de Carlitos. La siguiente se le quedó en la red y al punto siguiente la mandó larga y Musetti ya pudo celebrar.

Ganaba su primer título ATP y lo hacía evitando que Alcaraz volviese a firmar una hazaña.