Alcaraz olvida lo de Hamburgo y ya está en cuartos de Umag

Cuatro días después de encajar su primera derrota en una final, en la de Hamburgo y frente al italiano Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz regresó a las pistas con firmeza para doblegar en los octavos de final del torneo de Umag (Croacia) al eslovaco Norbert Gombos por 6-2 y 6-3. Alcaraz volvió al origen, a las pistas donde empezaron sus éxitos. En Umag, el año pasado, el tenista murciano ganó su primer torneo cuando era el número 73 del mundo, y 368 días después tenía que defender por primera vez en su carrera un título. Lo hizo con solvencia. No le tembló el pulso.

Aún tenía muy presente el recuerdo de su primera final perdida, pero lo de Musetti no le afectó. El número cinco del mundo, con la posibilidad de acabar en la cuarta posición del ránking cuando termine el torneo, se mostró muy firme para derrotar a un rival al que nunca antes se había enfrentado.

Gombos es un contrincante menor para Alcaraz. A sus 31 años no ha ganado título ATP alguno. Ni siquiera ha jugado una final. Pero los datos y las estadísticas no aseguran nada y, para evitar sorpresas, Alcaraz inició el duelo fuerte, con una rotura de servicio a las primeras de cambio que abrió la senda hacia la victoria en el primer set. El tenista eslovaco aguantó hasta el 4-2 y llegó a disponer una bola para romper el saque a Alcaraz. Sin embargo, no aprovechó su oportunidad, perdió de nuevo su servicio y, tras ceder otro saque, ya con 5-2, se vino abajo. El murciano, con un juego en blanco demoledor, cerró el set y comenzó el segundo como una apisonadora.

De nuevo, Gombos volvió a perder su saque en su primer intento. Y, otra vez por detrás en el marcador, el eslovaco se derrumbó hasta una derrota final que parecía inevitable. Alcaraz no desaprovechó su oportunidad y se medirá en cuartos de final al argentino Facundo Bagnis, que se deshizo del francés Corentin Moutet en dos sets (6-3 y 6-1).

Finalista español en Kitzbühel

En Kitzbühel, Roberto Bautista y Albert Ramos jugarán la primera semifinal del torneo austriaco (13:00). Roberto Bautista, tercer favorito, remontó el partido ante el checo Jiri Lehechka y ganó 4-6, 7-5 y 7-5 en casi tres horas. Su rival será Albert Ramos, quinto favorito, que venció a Pedro Martínez, número 49 del ranking ATP, en dos sets por 6-4 y 6-2.