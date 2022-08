Nadal renuncia a Montreal por un contratiempo en la preparación

La gira norteamericana en pista dura acaba de arrancar con la disputa del torneo de Washington. La siguiente gran cita comienza la semana que viene con el Masters 1.000 de Montreal, luego llega el torneo de la misma categoría en Cincinnati y finalmente la gran cita en Nueva York con el Abierto de Estados Unidos. A la baja de Djokovic en el torneo canadiense al no estar vacunado se ha sumado la renuncia de Nadal. El anuncio ha llegado horas antes del sorteo del cuadro en donde iba a competir Rafa, pero... el zurdo ha decidido que no va a viajar a Canadá porque ha tenido molestias en el músculo abdominal que le impidió disputar la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios. Rafa no quiere arriesgar y poner en peligro su presencia en el último Grand Slam del año.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo y a todo su equipo la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción”, aseguraba Nadal en un comunicado.

Y es que Rafa había trabajado con normalidad después de recuperarse de la lesión que le obligó a renunciar a la semifinal en Londres. El problema surgió cuando comenzó a trabajar el servicio en los últimos días. La molestia se reprodujo y ahora se trata de no forzar. “Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra opción que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”, asegura el de Manacor.

Ahora todo queda pendiente de la evolución de las molestias para establecer el futuro calendario del ganador de 22 Grand Slams. En función de cómo se siente los próximos días habrá que comprobar si está para jugar en Cincinnati o también termina renunciando al Masters 1.000 estadounidense. Todo sea por estar preparado para competir en el US Open que arranca el lunes 29 de agosto. Djokovic, de momento, también está descartado para Nueva York.