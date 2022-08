Serena Williams insinúa su adiós en breve

Serena Williams se rinde. La tenista estadounidense ganadora de 23 Grand Slams ha publicado una carta en la revista Vogue en la que asegura estar preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y ha sugerido que será tras el Abierto de Estados Unidos. Serena, que está compitiendo en Toronto, explica que no le gusta utilizar la palabra retirada y que está pensando en una “transición” y una “evolución”. “Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi”, escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que ofrece destaca su deseo de volver a ser madre.

Williams tiene una hija, Alexis Olympia Ohanian Jr., que nació el 1 de septiembre de 2017, tras un complicado parto en el que sufrió un embolismo pulmonar. La tenista, considerada una de las mejores de la historia y que cumplirá 41 años a finales de septiembre, confesó que Olympia quiere una hermana y que “a veces, antes de irse a la cama, reza a Jehova para que le traiga una hermana. (¡No quiere para nada un niño!)”.

Serena reconoce que, a diferencia de otras deportistas que dejaron el tenis cuando sintieron que era su momento, su retirada de la competición no supone una alegría personal y siente “un gran dolor” por tener que elegir entre su carrera profesional y su vida personal. “Me encanta ganar. Me encanta batallar. Me encanta entretener. No estoy segura que todos los jugadores lo ven así pero me encanta el aspecto de actuación, ser capaz de entretener a la gente semana tras semana”, asegura.

Aunque Williams no afirmó de forma explicita que se retirará tras el Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 29 de agosto en Nueva York, sí dijo que intentará ganarlo y que no quiere que se produzca un momento final de despedida sobre la pista. Serena ha ganado en siete ocasiones el Abierto de Australia, otras siete veces Wimbledon, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.