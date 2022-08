Escándalo en Estados Unidos: expulsan a una aficionada con la bandera de Ucrania que veía un partido entre dos rusas

La invasión de Rusia a Ucrania está siendo un desastre humano y económico que tiene consecuencias en muchos otros aspectos. Ha sucedido en un partido de tenis en Cincinnati, en el que una mujer con una bandera de Ucrania fue expulsada de las gradas, según contó el periodista Ben Rothenberg: “Durante el primer set del partido entre Anna Kalinskaya y Anastasia Potapova, una de las jugadoras se quejó con la jueza de silla de la WTA, Morgane Lara, de una mujer sentada en las gradas”. Se había envuelto en ella y veía el partido en silencio sin molestar, pero eso no agradó a una de las jugadoras rusas. Ambas disputaban un partido de clasificación para el Masters de Cincinnati.

La juez de línea habló con la espectadora y le pidió que se marchara y también apareció el encargado de seguridad para conseguir que la espectadora se fuese. Ella no quiso molestar y acompañada de una amiga, se levantó y se marchó del encuentro que disputaban las dos tenistas rusas.

This spectator was named Lola.



She lives near the #CincyTennis tournament in Mason, OH, and was sitting with a Ukrainian flag draped around her body. Lola also wore a vinok, which is a Ukrainian floral wreath crown.



Lola was not saying anything, watching the match silently... pic.twitter.com/QREW5tSBRb — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 15, 2022

La mujer con la bandera estuvo entonces paseando por el recinto hasta que otro miembro de seguridad le dijo que tenía que guardar la bandera, porque, aseguró, superaba el tamaño de las banderas o pancartas permitidas: 18x18 según el reglamento que con tanta firmeza se aplicó en este caso, pero no en otros.

Como la espectadora no quería armar más problemas, aceptó ir al aparcamiento donde tenia el coche y dejar la bandera, que según la ley del recinto superaba el límite de lo establecido. Algunos espectadores no entendían el papel de la seguridad del torneo en un asunto tan importante como el de Ucrania. Estados Unidos ha sido quien se ha puesto a la cabeza de la defensa de los intereses ucranianos ante la agresión rusa, pero los torneos de tenis parecen tener otras directrices.

Si Wimbledon no dejó participar a tenistas rusos ni bielorrusos, el US Open sí que ha abierto la mano: “La USTA permitirá que atletas individuales de Rusia y Bielorrusia compitan en el US Open 2022, pero solo bajo una bandera neutral. Junto con los otros Grand Slams, la ITF, la ATP y la WTA, la USTA, propietaria y operadora del US Open, ha condenado previamente, y continúa condenando, la invasión no provocada e injusta de Ucrania por parte de Rusia”, aseguraba la organización en un comunicado hace tiempo. “Según nuestras propias circunstancias, la USTA permitirá que todos los jugadores elegibles, independientemente de su nacionalidad, compitan en el US Open 2022″.

Sin embargo, aún no está claro que Djokovic pueda participar al no haberse vacunado. El serbio sigue haciendo bandera de su posición anti vacunas y no va a dar su brazo a torcer mientras muchas voces, entre ellas la de McEnroe, piden al la organización del último Grand Slam del año que abra la mano y permita que el campeón de Wimbledon esté en Estados Unidos y quizá se pueda ver un cara a cara entré el y Nadal. El español ha ganado los dos otros Grand Slam del curso, pero no está claro cómo llega físicamente a este.