Lo que tiene que pasar para que Nadal sea número uno del mundo en Cincinnati

Rafa Nadal pelea por los Grand Slams, no por el número uno, pero el número uno lo tiene ahí, a mano. Perdió Medvedev en su estreno en Montreal o, mejor dicho, le ganó Kyrgios, un tenista iluminado en estos momentos, y ya se puede sacar la calculadora para la siguiente cita, el Masters 1.000 de Cincinnati, donde el zurdo podría volver a lo más alto, donde ya ha estado 209 semanas (sexto en el ranking histórico, por detrás de Connors [268], Lendl [270], Sampras [286], Federer [310] y Djokovic [373]). El último periodo fue desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 2 de febrero de 2020.

Antes de nada: Rafa confirmó que sí estará en Cincinnati. El plan inicial era ir a Montreal, saltarse Cincinnati y estar en el US Open. A Canadá no viajó porque sintió algo de molestias en la zona abdominal, donde una lesión le hizo abandonar Wimbledon cuando ya estaba en semifinales, y por precaución se quedó unos días más en casa. Lo que ha hecho es cambiar un Masters 1.000 por otro, antes del Grand Slam neoyorquino. Medvedev, claro, tampoco faltará en Ohio. La derrota del ruso contra Kyrgios le hará perder 990 puntos, por tanto el lunes 15 de agosto tendrá 6.885. Nadal, 5.620. En medio estará Zverez con 6.760, pero el alemán sigue de baja.

Las cuentas empiezan por decir que Medvedev defiende 360 puntos en Cincinnati y Rafa nada. Este torneo les aportará lo siguiente: 10 puntos si caen en el estreno, 90 si lo hacen en octavos, 180 si es en cuartos, 360 en semifinales, 600 si pierden en la final y 1.000 si son campeones. Por tanto, el ruso tendrá la siguiente puntuación en función a la ronda que llegue, una vez restados los 360 puntos de 2021 y sumado lo que haya conseguido este:

Cae en segunda ronda: 6.535 puntos

Cae en octavos: 6.615

Cae en cuartos: 6.705

Cae en semifinales: 6.885

Cae en la final: 7.125

Se proclama campeón: 7.525

Las cifras de Rafa, por su parte, son las siguientes:

Cae en segunda ronda: 5.630 puntos

Cae en octavos: 5.710

Cae en cuartos: 5.800

Cae en semifinales: 5.980

Cae en la final: 6.220

Se proclama campeón: 6.620

Por tanto, Nadal será número uno del mundo tras Cincinnati si se proclama campeón y Medvedev no llega a cuartos de final. Es complicado, pero posible y cualquier otro resultado seguiría dejando en la pelea al manacorense, porque llega el US Open y Rafa tampoco defiende puntos y Medvedev 2.000 por el título del año pasado. Por ejemplo, en el peor de los casos para el español (cae en su debut en Cincinnati y Medvedev se proclama campeón) la clasificación dejaría al ruso con 7.525 puntos, pero al acabar el US Open habría que restarle los 2.000 de 2021, por lo que virtualmente son 5.525 puntos por los 5.630 de Rafa. Y ésta sería la situación más desfavorable para el zurdo. Todo en puño y a ver quién lo hace mejor en Flushing Meadows, que reparte los siguientes puntos: 2.000 al campeón, 1.200 al finalista, 720 semifinales, 360 cuartos de final, 180 octavos de final, 90 tercera ronda, 45 segunda ronda y 10 primera ronda.